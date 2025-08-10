https://crimea.ria.ru/20250810/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-10-utra-v-voskresene-1148620785.html
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
На 10 утра на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На 10 утра на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
Крымский мост сейчас – со стороны Тамани находятся 1150 машин
10:11 10.08.2025 (обновлено: 10:17 10.08.2025)