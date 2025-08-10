Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250810/krymskiy-most-seychas--obstanovka-na-10-utra-v-voskresene-1148620785.html
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
На 10 утра на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T10:11
2025-08-10T10:17
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148550074_0:22:1172:681_1920x0_80_0_0_b195aa35c8f73a82032fdb8763195071.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На 10 утра на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148550074_118:0:1055:703_1920x0_80_0_0_1da70921b7d22f898a86dc515b3f3361.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, керчь, керченский пролив
Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье

Крымский мост сейчас – со стороны Тамани находятся 1150 машин

10:11 10.08.2025 (обновлено: 10:17 10.08.2025)
 
© РИА Новости КрымОчереди на Крымском мосту
Очереди на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На 10 утра на Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1150 транспортных средств, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Время ожидания более трех часов", - говорится в приведенной информации.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаНовости КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКрымКерчьКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
11:31Аэропорт Геленджика закрыт
11:05Ограничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация
10:35В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
10:11Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
10:03Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
09:48Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
09:05Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов
08:48Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ
08:21Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД
07:53Дело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрыли
07:33Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
07:29Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
07:06Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
00:01В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода
00:00Какой сегодня праздник: 10 августа
21:59Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
21:4480 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
21:41Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
21:16Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Лента новостейМолния