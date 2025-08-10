Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250810/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-voskresenya-1148619291.html
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
В очереди у Крымского моста находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T07:29
2025-08-10T07:29
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
крым
керчь
керченский пролив
тамань
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139382917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8bcb379166e8f5a2d038a6529b5c882.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре.Очередь началп расти с 2 часов ночи.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья

07:29 10.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре.
Очередь началп расти с 2 часов ночи.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
