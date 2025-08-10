https://crimea.ria.ru/20250810/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-utro-voskresenya-1148619291.html
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
В очереди у Крымского моста находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста находится более 900 машин, все они ждут проезда на полуостров, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе."Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сообщили в инфоцентре.Очередь началп расти с 2 часов ночи.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
