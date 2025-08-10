Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
На Крымском мосту скопились трехчасовые очереди с двух сторон мостового перехода, в них находятся 1765 машин. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T14:06
2025-08-10T14:06
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту скопились трехчасовые очереди с двух сторон мостового перехода, в них находятся 1765 машин. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 14 часов.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов

Крымский мост сейчас - 1765 машин стоят в трехчасовой очереди

14:06 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту скопились трехчасовые очереди с двух сторон мостового перехода, в них находятся 1765 машин. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 14 часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 940 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 825 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
 
