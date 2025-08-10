https://crimea.ria.ru/20250810/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-1148628035.html

Крымский мост сейчас - что происходит

Крымский мост сейчас - что происходит

2025-08-10T18:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 18 часов.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к КрымуКак туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта

