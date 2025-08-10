https://crimea.ria.ru/20250810/krymskiy-drevning-poluostrov-predlagaet-turistam-originalnoe-zhile-1148531160.html

Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье

Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье

Переночевать в средневековой пещере, в аутентичных интерьерах крымских татар или же в избушке, как из сказки о трех медведях – все это возможно в Крыму... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-10T07:06

2025-08-10T07:06

2025-08-09T20:37

эксклюзивы риа новости крым

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых

отдых в крыму

отели крыма

общество

черноморское

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148536403_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_cd9ad5013dc43183ca224724ca07e855.jpg

Переночевать в средневековой пещере, в аутентичных интерьерах крымских татар или же в избушке, как из сказки о трех медведях – все это возможно в Крыму. Необычные объекты размещения пользуются популярностью как среди приезжающих на полуостров туристов, так и у самих крымчан. Все эти необычные номера гостевых домов и отелей подходят под концепцию "избинга" и "древнинга" - новых направлений в российском туризме с немного странными и смешными названиями. Что, где и почем, узнавали РИА Новости Крым.Эксперты убеждены, что правильный с точки зрения отдыха туризм, должен быть вдумчивым и расслабляющим, меняющим ритм жизни человека. Отсюда все большая приверженность россиян к так называемому "зеленому" и "агротуризму", который развивается даже там, где, казалось бы, ему совсем не место. Например, не так давно на Чукотке на берегу Анадырского лимана открыли дизайнерские чумы. Гостям комплекса предлагают поездки в тундру, блюда местной северной кухни, наблюдение за северным сиянием и китами.В Плесе местные предприниматели придумали необычный формат – избинг. Как сказано на официальном сайте, "избинг" (кстати, зарегистрированный товарный знак) - это род глэмпинга в обычной русской деревне с традиционными избами и огородами. Из развлечений – "сенокосинг" и рыбалка, то есть фактически отдых по традиционному русскому культурному коду.Свой культурный код, безусловно, есть и у Крыма. Богатое культурное и историческое наследие полуострова позволяет создать объекты размещения в различных концепциях и стилях, иногда совершенно потрясающих воображение, "древнинг" во всей красе и многообразии.С этническим колоритомКак мы знаем из истории, феодориты пали под нашествием османов. Перенестись в почти традиционное жилище крымских татар помогут гостиницы в этнографическом стиле. Очень часто такие номера оформляют мастера народных промыслов."Мы строили такой отель, чтобы показать гостям культуру, обычаи и традиции крымско-татарского народа. Рядом с отелем находится крымско-татарский музей", - рассказала управляющая одной из гостиниц Евпатории в крымско-татарском стиле Гульфие Коньшина.Еще один популярный объект в этническом крымско-татарском стиле расположился в старой части Бахчисарая недалеко от Ханского дворца. Узкие улочки, традиционная крымско-татарская архитектура и названия номеров по цветам на крымско-татарском: "сари" - "желтый", "мави" - "голубой", "беяз" - "белый"… Оформлены они в соответствии с названиями."У нас был ориентир на все натуральное, но с условием современных удобств. Например, хорошая ванная комната из качественных современных материалов, но в стиле старого татарского дома", - рассказывает владелица бахчисарайского отеля София Гафарова.Такие объекты размещения пользуются популярностью как среди самих крымчан, так и среди приезжих. Для последних это настоящая крымская экзотика и аутентичность."У нас сейчас очень много москвичей. Едет Петербург, Воронеж, Орел, с Таймыра сегодня приехали гости. Сейчас на 100% отель заполнен. В межсезонье отдыхают в основном крымчане. И крымских татар среди них не подавляющее количество", - ответила на вопрос корреспондента РИА Новости Крым Гульфие Коньшина.Отдохнуть отеле с крымско-татарским колоритом стоит в августе от 7,5 тысяч рублей в сутки.Бабушкины коврикиПолный вайб дауншифтинга можно поймать в оригинальных небольших гостевых домах в маленьких городах полуострова. Один из таких расположен в том же Бахчисарае. Объект размещения предлагает для проживания как отдельные номера и хостел-вариант, так и палатки по типу индейских типи. Владелец объекта Анатолий Никитин говорит, что его клиент – тот, кто устал от стандарта пятизвездочных отелей Турции и Египта."К нам приходят люди, которые хотят вот такого "бабушкиного" отдыха. Или люди, которые привыкли дома жить в простом интерьере и хотят увидеть в отдыхе такую же простоту и уютность, домашнюю, немножко деревенскую, природную атмосферу", - отметил он.Очень многое в отеле Анатолия и его жены сделано именно так, по-семейному, душевно: пледы на кровать вязала теща, полочки делал он сам, да и второй этаж надстраивал собственными руками."Наш самый нижний этаж очень древний. Сколько ему лет, я не знаю, может быть, 150, может быть 200, в нем сама история. В этом гостевом доме мы с супругой живем на верхнем этаже, и мы поддерживаем атмосферу красоты, тишины, сада, чтобы был уют, отдых и расслабление", - объясняет концепцию Анатолий.Ощущение частного дома, а не гостиницы, поддерживается и тем, что удобства расположены не в номерах, а на этаже.Замки вдали от цивилизацииДля того, чтобы туристу совершенно оторваться от цивилизации, как нельзя более подойдет почти настоящий замок в не туристическом Нижнегорском районе. Там, на берегу соленого озера Сиваш, вдали от людей и в окружении овечьих кошар, стоит объект размещения, который в сезон охоты снимают охотники. Его также можно арендовать и тем, кем охотничий инстинкт не владеет. Не по номерам, а весь целиком: несколько спален, большой каминный зал и полное отсутствие интернета."Люди к нам приезжают отдыхать в основном семейные, с детьми, те, кто хочет приучить детей к природе. Wi-Fi мы отключили целенаправленно для того, чтобы вы могли по-настоящему отдохнуть. У нас тут такие безлюдные места, что, когда приезжали мои друзья, знакомые, высокопоставленные лица, они просто выходили в степи и кричали, эмоционально разгружались, выплескивали всю негативную энергию", - рассказывает владелец объекта Дмитрий.В противоположном конце полуострова, в поселке Черноморское, что на самом западе Крыма, стоит усадьба, в которой все комнаты-номера разные. Владелица объекта Юлия Макарова приехала в Крым из Смоленска и решила воплотить свою задумку в жизнь на берегу Черного моря."Это было личное желание сделать нечто похожее на сказку. У нас каждая комната наполнена какой-то историей. Например, комната детей капитана Флинта, или капитана Немо, или супруги короля Артура Гвиневры, или Кошкин дом", - рассказывает она.Юлия признается, что в концепции – не только стилистически разные номера, но и общее развлечение для всех гостей.Гости Юлии, среди которых большинство - молодые люди с детьми, готовы отдавать за номер от 6500 рублей в сутки. И они точно знают, что здесь скучно не будет."У меня прямо изба, да. У нас сразу за домом – лесные угодья. "Маша и медведь" – сказка моего детства, весь интерьер я собирал по крохам. Мне захотелось что-то свое подмосковное привнести сюда, на юг", - говорит владелец.Подавляющее большинство гостей этой усадьбы в стиле "избинг" - сами крымчане, особенно в межсезонье. Их не смущает стоимость от 15 тысяч рублей в сутки за компанию от шести человек при необходимости готовить еду самостоятельно."Это люди, которые такой стиль редко видели. Они как в сказку попадают", - объясняет тенденцию Игорь Каледин.Что нужно строить в Крыму"Гость Крыма готов платить за необычное размещение, он уже точно в последние десять лет перестал покупать просто кровать с кондиционером и телевизором", - говорит исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.По ее мнению, Крыму остро недостает оригинальных объектов с крымским колоритом.То же самое касается и объектов размещения, оформленных в советском стиле – пионерских лагерей или даже стиля бабушкиного дома, которых фактически нет, хотя они могли бы пользоваться популярностью у достаточно обеспеченных гостей полуострова, стремящихся хоть на время вернуться в свое детство."Домик у бабушки – это маленький белый домик, беседка из винограда с видом на море, куры, инжир, с которого можно и нужно рвать фрукты, это было бы очень было востребованным, люди были бы готовы за это платить", - убеждена она.При этом она отметила, что создать такие объекты с надлежащим качеством, по единым стандартам, с единым позиционированием и продвижением финансово способен только крупный туроператор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырос спрос на премиум-туризмМудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом годуГде в Крыму нужны глэмпинги – мнение

https://crimea.ria.ru/20250714/chto-poprobovat-v-krymu-restorator-nazval-luchshie-produkty-poluostrova-1147942206.html

https://crimea.ria.ru/20250714/arenda-zhilya-v-krymu-letom-chto-samoe-populyarnoe-i-skolko-eto-stoit-1147816305.html

https://crimea.ria.ru/20250629/zapros-na-razvlecheniya---chego-khochet-turist-ot-otdykha-v-krymu-1147515219.html

https://crimea.ria.ru/20250617/trend-na-zozh-oteli-kryma-naraschivayut-chislo-ozdorovitelnykh-uslug-1147248459.html

https://crimea.ria.ru/20250608/chto-turisty-zhdut-ot-otdykha-v-krymu-1147015131.html

крым

черноморское

евпатория

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, отели крыма, общество, черноморское, евпатория, бахчисарай