Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
Переночевать в средневековой пещере, в аутентичных интерьерах крымских татар или же в избушке, как из сказки о трех медведях – все это возможно в Крыму...
Переночевать в средневековой пещере, в аутентичных интерьерах крымских татар или же в избушке, как из сказки о трех медведях – все это возможно в Крыму. Необычные объекты размещения пользуются популярностью как среди приезжающих на полуостров туристов, так и у самих крымчан. Все эти необычные номера гостевых домов и отелей подходят под концепцию "избинга" и "древнинга" - новых направлений в российском туризме с немного странными и смешными названиями. Что, где и почем, узнавали РИА Новости Крым.Эксперты убеждены, что правильный с точки зрения отдыха туризм, должен быть вдумчивым и расслабляющим, меняющим ритм жизни человека. Отсюда все большая приверженность россиян к так называемому "зеленому" и "агротуризму", который развивается даже там, где, казалось бы, ему совсем не место. Например, не так давно на Чукотке на берегу Анадырского лимана открыли дизайнерские чумы. Гостям комплекса предлагают поездки в тундру, блюда местной северной кухни, наблюдение за северным сиянием и китами.В Плесе местные предприниматели придумали необычный формат – избинг. Как сказано на официальном сайте, "избинг" (кстати, зарегистрированный товарный знак) - это род глэмпинга в обычной русской деревне с традиционными избами и огородами. Из развлечений – "сенокосинг" и рыбалка, то есть фактически отдых по традиционному русскому культурному коду.Свой культурный код, безусловно, есть и у Крыма. Богатое культурное и историческое наследие полуострова позволяет создать объекты размещения в различных концепциях и стилях, иногда совершенно потрясающих воображение, "древнинг" во всей красе и многообразии.С этническим колоритомКак мы знаем из истории, феодориты пали под нашествием османов. Перенестись в почти традиционное жилище крымских татар помогут гостиницы в этнографическом стиле. Очень часто такие номера оформляют мастера народных промыслов."Мы строили такой отель, чтобы показать гостям культуру, обычаи и традиции крымско-татарского народа. Рядом с отелем находится крымско-татарский музей", - рассказала управляющая одной из гостиниц Евпатории в крымско-татарском стиле Гульфие Коньшина.Еще один популярный объект в этническом крымско-татарском стиле расположился в старой части Бахчисарая недалеко от Ханского дворца. Узкие улочки, традиционная крымско-татарская архитектура и названия номеров по цветам на крымско-татарском: "сари" - "желтый", "мави" - "голубой", "беяз" - "белый"… Оформлены они в соответствии с названиями."У нас был ориентир на все натуральное, но с условием современных удобств. Например, хорошая ванная комната из качественных современных материалов, но в стиле старого татарского дома", - рассказывает владелица бахчисарайского отеля София Гафарова.Такие объекты размещения пользуются популярностью как среди самих крымчан, так и среди приезжих. Для последних это настоящая крымская экзотика и аутентичность."У нас сейчас очень много москвичей. Едет Петербург, Воронеж, Орел, с Таймыра сегодня приехали гости. Сейчас на 100% отель заполнен. В межсезонье отдыхают в основном крымчане. И крымских татар среди них не подавляющее количество", - ответила на вопрос корреспондента РИА Новости Крым Гульфие Коньшина.Отдохнуть отеле с крымско-татарским колоритом стоит в августе от 7,5 тысяч рублей в сутки.Бабушкины коврикиПолный вайб дауншифтинга можно поймать в оригинальных небольших гостевых домах в маленьких городах полуострова. Один из таких расположен в том же Бахчисарае. Объект размещения предлагает для проживания как отдельные номера и хостел-вариант, так и палатки по типу индейских типи. Владелец объекта Анатолий Никитин говорит, что его клиент – тот, кто устал от стандарта пятизвездочных отелей Турции и Египта."К нам приходят люди, которые хотят вот такого "бабушкиного" отдыха. Или люди, которые привыкли дома жить в простом интерьере и хотят увидеть в отдыхе такую же простоту и уютность, домашнюю, немножко деревенскую, природную атмосферу", - отметил он.Очень многое в отеле Анатолия и его жены сделано именно так, по-семейному, душевно: пледы на кровать вязала теща, полочки делал он сам, да и второй этаж надстраивал собственными руками."Наш самый нижний этаж очень древний. Сколько ему лет, я не знаю, может быть, 150, может быть 200, в нем сама история. В этом гостевом доме мы с супругой живем на верхнем этаже, и мы поддерживаем атмосферу красоты, тишины, сада, чтобы был уют, отдых и расслабление", - объясняет концепцию Анатолий.Ощущение частного дома, а не гостиницы, поддерживается и тем, что удобства расположены не в номерах, а на этаже.Замки вдали от цивилизацииДля того, чтобы туристу совершенно оторваться от цивилизации, как нельзя более подойдет почти настоящий замок в не туристическом Нижнегорском районе. Там, на берегу соленого озера Сиваш, вдали от людей и в окружении овечьих кошар, стоит объект размещения, который в сезон охоты снимают охотники. Его также можно арендовать и тем, кем охотничий инстинкт не владеет. Не по номерам, а весь целиком: несколько спален, большой каминный зал и полное отсутствие интернета."Люди к нам приезжают отдыхать в основном семейные, с детьми, те, кто хочет приучить детей к природе. Wi-Fi мы отключили целенаправленно для того, чтобы вы могли по-настоящему отдохнуть. У нас тут такие безлюдные места, что, когда приезжали мои друзья, знакомые, высокопоставленные лица, они просто выходили в степи и кричали, эмоционально разгружались, выплескивали всю негативную энергию", - рассказывает владелец объекта Дмитрий.В противоположном конце полуострова, в поселке Черноморское, что на самом западе Крыма, стоит усадьба, в которой все комнаты-номера разные. Владелица объекта Юлия Макарова приехала в Крым из Смоленска и решила воплотить свою задумку в жизнь на берегу Черного моря."Это было личное желание сделать нечто похожее на сказку. У нас каждая комната наполнена какой-то историей. Например, комната детей капитана Флинта, или капитана Немо, или супруги короля Артура Гвиневры, или Кошкин дом", - рассказывает она.Юлия признается, что в концепции – не только стилистически разные номера, но и общее развлечение для всех гостей.Гости Юлии, среди которых большинство - молодые люди с детьми, готовы отдавать за номер от 6500 рублей в сутки. И они точно знают, что здесь скучно не будет."У меня прямо изба, да. У нас сразу за домом – лесные угодья. "Маша и медведь" – сказка моего детства, весь интерьер я собирал по крохам. Мне захотелось что-то свое подмосковное привнести сюда, на юг", - говорит владелец.Подавляющее большинство гостей этой усадьбы в стиле "избинг" - сами крымчане, особенно в межсезонье. Их не смущает стоимость от 15 тысяч рублей в сутки за компанию от шести человек при необходимости готовить еду самостоятельно."Это люди, которые такой стиль редко видели. Они как в сказку попадают", - объясняет тенденцию Игорь Каледин.Что нужно строить в Крыму"Гость Крыма готов платить за необычное размещение, он уже точно в последние десять лет перестал покупать просто кровать с кондиционером и телевизором", - говорит исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.По ее мнению, Крыму остро недостает оригинальных объектов с крымским колоритом.То же самое касается и объектов размещения, оформленных в советском стиле – пионерских лагерей или даже стиля бабушкиного дома, которых фактически нет, хотя они могли бы пользоваться популярностью у достаточно обеспеченных гостей полуострова, стремящихся хоть на время вернуться в свое детство."Домик у бабушки – это маленький белый домик, беседка из винограда с видом на море, куры, инжир, с которого можно и нужно рвать фрукты, это было бы очень было востребованным, люди были бы готовы за это платить", - убеждена она.При этом она отметила, что создать такие объекты с надлежащим качеством, по единым стандартам, с единым позиционированием и продвижением финансово способен только крупный туроператор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырос спрос на премиум-туризмМудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом годуГде в Крыму нужны глэмпинги – мнение
Переночевать в средневековой пещере, в аутентичных интерьерах крымских татар или же в избушке, как из сказки о трех медведях – все это возможно в Крыму. Необычные объекты размещения пользуются популярностью как среди приезжающих на полуостров туристов, так и у самих крымчан. Все эти необычные номера гостевых домов и отелей подходят под концепцию "избинга" и "древнинга" - новых направлений в российском туризме с немного странными и смешными названиями. Что, где и почем, узнавали РИА Новости Крым.
Эксперты убеждены, что правильный с точки зрения отдыха туризм, должен быть вдумчивым и расслабляющим, меняющим ритм жизни человека. Отсюда все большая приверженность россиян к так называемому "зеленому" и "агротуризму", который развивается даже там, где, казалось бы, ему совсем не место. Например, не так давно на Чукотке на берегу Анадырского лимана открыли дизайнерские чумы. Гостям комплекса предлагают поездки в тундру, блюда местной северной кухни, наблюдение за северным сиянием и китами.
В Плесе местные предприниматели придумали необычный формат – избинг. Как сказано на официальном сайте, "избинг" (кстати, зарегистрированный товарный знак) - это род глэмпинга в обычной русской деревне с традиционными избами и огородами. Из развлечений – "сенокосинг" и рыбалка, то есть фактически отдых по традиционному русскому культурному коду.
Свой культурный код, безусловно, есть и у Крыма. Богатое культурное и историческое наследие полуострова позволяет создать объекты размещения в различных концепциях и стилях, иногда совершенно потрясающих воображение, "древнинг" во всей красе и многообразии.
В Бахчисарайском районе есть усадьба, где гостиничные номера расположены прямо в скальном массиве: несколько стен номера – это природная скала, интерьер соответствующий, отсылающий к раннему средневековому Крыму: грубые кровати, тумбы, столы. Но при этом в номере есть все удобства – свет, душ, туалет. Почувствовать себя почти средневековым феодалом Мангупского княжества стоит от шести тысяч рублей в сутки на двоих без завтрака.
Приготовление еды в ресторане. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 21:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что попробовать в Крыму: ресторатор назвал лучшие продукты полуострова

С этническим колоритом

Как мы знаем из истории, феодориты пали под нашествием османов. Перенестись в почти традиционное жилище крымских татар помогут гостиницы в этнографическом стиле. Очень часто такие номера оформляют мастера народных промыслов.
"Мы строили такой отель, чтобы показать гостям культуру, обычаи и традиции крымско-татарского народа. Рядом с отелем находится крымско-татарский музей", - рассказала управляющая одной из гостиниц Евпатории в крымско-татарском стиле Гульфие Коньшина.
По словам представителя этого средства размещения, завтрак гостям на выбор предлагают в европейском или крымско-татарском стиле. При выборе второго варианта вы получите печенье хурабье, пирог кобете, кукурузную кашу и кофе, а также традиционные крымские сезонные фрукты. Меню завтраков может меняться, но обязательно будет состоять из национальных блюд крымских татар.
Еще один популярный объект в этническом крымско-татарском стиле расположился в старой части Бахчисарая недалеко от Ханского дворца. Узкие улочки, традиционная крымско-татарская архитектура и названия номеров по цветам на крымско-татарском: "сари" - "желтый", "мави" - "голубой", "беяз" - "белый"… Оформлены они в соответствии с названиями.
"У нас был ориентир на все натуральное, но с условием современных удобств. Например, хорошая ванная комната из качественных современных материалов, но в стиле старого татарского дома", - рассказывает владелица бахчисарайского отеля София Гафарова.
Такие объекты размещения пользуются популярностью как среди самих крымчан, так и среди приезжих. Для последних это настоящая крымская экзотика и аутентичность.
"У нас сейчас очень много москвичей. Едет Петербург, Воронеж, Орел, с Таймыра сегодня приехали гости. Сейчас на 100% отель заполнен. В межсезонье отдыхают в основном крымчане. И крымских татар среди них не подавляющее количество", - ответила на вопрос корреспондента РИА Новости Крым Гульфие Коньшина.
Отдохнуть отеле с крымско-татарским колоритом стоит в августе от 7,5 тысяч рублей в сутки.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 06:04Радио "Спутник в Крыму"
Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит

Бабушкины коврики

Полный вайб дауншифтинга можно поймать в оригинальных небольших гостевых домах в маленьких городах полуострова. Один из таких расположен в том же Бахчисарае. Объект размещения предлагает для проживания как отдельные номера и хостел-вариант, так и палатки по типу индейских типи.
На фото объекта – бабушкины лоскутные одеяла, пологи над кроватью от комаров, беленые саманные стены и ощущение южного деревенского дома, но никак не гостиницы. Стоимость за номер в городской черте в городе без моря, но со множеством туристических объектов в шаговой доступности – от 2400 за сутки за двоих без завтрака.
Владелец объекта Анатолий Никитин говорит, что его клиент – тот, кто устал от стандарта пятизвездочных отелей Турции и Египта.
"К нам приходят люди, которые хотят вот такого "бабушкиного" отдыха. Или люди, которые привыкли дома жить в простом интерьере и хотят увидеть в отдыхе такую же простоту и уютность, домашнюю, немножко деревенскую, природную атмосферу", - отметил он.
Очень многое в отеле Анатолия и его жены сделано именно так, по-семейному, душевно: пледы на кровать вязала теща, полочки делал он сам, да и второй этаж надстраивал собственными руками.
"Наш самый нижний этаж очень древний. Сколько ему лет, я не знаю, может быть, 150, может быть 200, в нем сама история. В этом гостевом доме мы с супругой живем на верхнем этаже, и мы поддерживаем атмосферу красоты, тишины, сада, чтобы был уют, отдых и расслабление", - объясняет концепцию Анатолий.
Ощущение частного дома, а не гостиницы, поддерживается и тем, что удобства расположены не в номерах, а на этаже.
Люди на пляже - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
29 июня, 07:05Радио "Спутник в Крыму"
Запрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму

Замки вдали от цивилизации

Для того, чтобы туристу совершенно оторваться от цивилизации, как нельзя более подойдет почти настоящий замок в не туристическом Нижнегорском районе. Там, на берегу соленого озера Сиваш, вдали от людей и в окружении овечьих кошар, стоит объект размещения, который в сезон охоты снимают охотники. Его также можно арендовать и тем, кем охотничий инстинкт не владеет. Не по номерам, а весь целиком: несколько спален, большой каминный зал и полное отсутствие интернета.
"Люди к нам приезжают отдыхать в основном семейные, с детьми, те, кто хочет приучить детей к природе. Wi-Fi мы отключили целенаправленно для того, чтобы вы могли по-настоящему отдохнуть. У нас тут такие безлюдные места, что, когда приезжали мои друзья, знакомые, высокопоставленные лица, они просто выходили в степи и кричали, эмоционально разгружались, выплескивали всю негативную энергию", - рассказывает владелец объекта Дмитрий.
Из развлечений – прогулки по степи, рыбалка и общение с овцами, в том числе и гастрономическое – Дмитрий предлагает отдыхающим приготовить на огне блюда из баранины. Сколько стоит снять целый замок, Дмитрий не сказал, но известно, что цена динамическая и договорная – она зависит от количества гостей, сезона и срока пребывания.
В противоположном конце полуострова, в поселке Черноморское, что на самом западе Крыма, стоит усадьба, в которой все комнаты-номера разные. Владелица объекта Юлия Макарова приехала в Крым из Смоленска и решила воплотить свою задумку в жизнь на берегу Черного моря.
"Это было личное желание сделать нечто похожее на сказку. У нас каждая комната наполнена какой-то историей. Например, комната детей капитана Флинта, или капитана Немо, или супруги короля Артура Гвиневры, или Кошкин дом", - рассказывает она.
Юлия признается, что в концепции – не только стилистически разные номера, но и общее развлечение для всех гостей.
"Меня очень интересовала история русских усадеб. В усадьбах же гости не только спали, ели, но еще и развлекались. Мы ставим спектакли. У нас есть сцена, костюмы, мы проводим игры. То есть наши гости попадают на территорию, где они чувствуют себя по-настоящему гостями, а это сейчас крайне важно, у нас воплощается желание людей общаться и через творчество себя выражать", - рассказала хозяйка сказочной усадьбы.
Гости Юлии, среди которых большинство - молодые люди с детьми, готовы отдавать за номер от 6500 рублей в сутки. И они точно знают, что здесь скучно не будет.
Побывать в другой сказке, русской народной, можно на берегу Чернореченского водохранилища под Севастополем в другой усадьбе. Ее владелец Игорь Каледин также переехал в Крым, но из Подмосковья. Объект размещения построен из тесаного бруса в стиле русской избы на границе леса. За забором – типичный набор русского лесного дома: камин, банька, купель, самовар и баранки.
"У меня прямо изба, да. У нас сразу за домом – лесные угодья. "Маша и медведь" – сказка моего детства, весь интерьер я собирал по крохам. Мне захотелось что-то свое подмосковное привнести сюда, на юг", - говорит владелец.
Подавляющее большинство гостей этой усадьбы в стиле "избинг" - сами крымчане, особенно в межсезонье. Их не смущает стоимость от 15 тысяч рублей в сутки за компанию от шести человек при необходимости готовить еду самостоятельно.
"Это люди, которые такой стиль редко видели. Они как в сказку попадают", - объясняет тенденцию Игорь Каледин.
Санаторное лечение - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
17 июня, 09:38Радио "Спутник в Крыму"
Тренд на ЗОЖ: отели Крыма наращивают число оздоровительных услуг

Что нужно строить в Крыму

"Гость Крыма готов платить за необычное размещение, он уже точно в последние десять лет перестал покупать просто кровать с кондиционером и телевизором", - говорит исполнительный директор ассоциации "Туристический альянс Крыма" Светлана Возная.
По ее мнению, Крыму остро недостает оригинальных объектов с крымским колоритом.
"У нас в Крыму 168 национальностей, все они интересны гостям с точки зрения этноса, культуры, погружения, но предложений очень мало, их практически нет. У нас нет ни одной гостиницы в греческом стиле, ни одной болгарской деревни, которые могли бы быть востребованы", - дала предпринимателям толчок к размышлению эксперт.
То же самое касается и объектов размещения, оформленных в советском стиле – пионерских лагерей или даже стиля бабушкиного дома, которых фактически нет, хотя они могли бы пользоваться популярностью у достаточно обеспеченных гостей полуострова, стремящихся хоть на время вернуться в свое детство.
"Домик у бабушки – это маленький белый домик, беседка из винограда с видом на море, куры, инжир, с которого можно и нужно рвать фрукты, это было бы очень было востребованным, люди были бы готовы за это платить", - убеждена она.
При этом она отметила, что создать такие объекты с надлежащим качеством, по единым стандартам, с единым позиционированием и продвижением финансово способен только крупный туроператор.
"Сейчас сохранить мазанку, например, это трудоемко, затратно, но очень круто. Я думаю, что это покупали бы. Это априори авторские проекты, они не могут быть дешевыми, но это будет сумасшедший эксклюзив", - убеждена исполнительный директор ассоциации.
На пляже - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
8 июня, 20:57
Что туристы ждут от отдыха в Крыму
