Рейтинг@Mail.ru
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250810/kane-korso-iskusal-zhenschinu-na-yuzhnom-beregu-kryma-1148626060.html
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T15:21
2025-08-10T15:29
происшествия
собаки
крым
новости крыма
госкомитет ветеринарии республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148625641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3aa731ac7b5bf73d696045d82d9f6bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника.Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, Южнобережным отделом ветеринарии и контроля рассмотрена информация о нападении собаки породы кане-корсо на женщину, которая в темное время суток находилась на улице со своей собакой.За несоблюдение п. 3.3 Дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных на территории Республики Крым, утвержденных приказом Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, в отношении владельца собаки составлен протокол об административном правонарушении.Кане-корсо – порода крупных собак из группы молоссов. Высота в холке кобелей собак этой породы составляет 64-68 см при массе 45-50 кг; высота сук 60-64 см, а вес - 40-45 кг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей госпитализированы после нападения собаки в ЕссентукахПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцемСобаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148625641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9acc384a7013769129329c5393f10061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, собаки, крым, новости крыма, госкомитет ветеринарии республики крым
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма

Женщина на ЮБК обратилась к медикам после нападения кане-корсо

15:21 10.08.2025 (обновлено: 15:29 10.08.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАргентинский дог (справа) и собака породы кане-корсо во время тренировки собак по курсингу - полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя (зайца, лисы) в поле и позволяющим собакам демонстрировать свои рабочие качества.
Аргентинский дог (справа) и собака породы кане-корсо во время тренировки собак по курсингу - полевым испытаниям с приманкой, имитирующим преследование и поимку зверя (зайца, лисы) в поле и позволяющим собакам демонстрировать свои рабочие качества. - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника.
Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, Южнобережным отделом ветеринарии и контроля рассмотрена информация о нападении собаки породы кане-корсо на женщину, которая в темное время суток находилась на улице со своей собакой.
"Владелец собаки породы кане-корсо в тот момент находился рядом и незамедлительно убрал животное, но так как на собаке отсутствовал намордник, она нанесла покусы женщине. После произошедшего пострадавшая обратилась за медицинская помощью", - сказано в сообщении.
За несоблюдение п. 3.3 Дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных на территории Республики Крым, утвержденных приказом Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, в отношении владельца собаки составлен протокол об административном правонарушении.
Кане-корсо – порода крупных собак из группы молоссов. Высота в холке кобелей собак этой породы составляет 64-68 см при массе 45-50 кг; высота сук 60-64 см, а вес - 40-45 кг.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках
Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем
Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб
 
ПроисшествияСобакиКрымНовости КрымаГоскомитет ветеринарии Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:22Путин рассказал президенту Киргизии о беседе с Уиткоффом
17:13Еще один пожар в Крыму: борьба с огнем идет у села Скворцово
17:07Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 4 дня - МЧС
16:31Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань
15:54Загорелись наушники: в Турции самолет совершил вынужденную посадку
15:3315 беспилотников сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами
15:21Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
14:41Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
14:1953 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
14:06Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:56Крымчанина оштрафовали за запуск фейерверка
13:41Помимо "Орешника" у России есть и другие новейшие вооружения - Рябков
13:31Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана
13:21Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков
13:09Причиной пожара в заповеднике над Ялтой стало природное явление
13:04В Крыму женщина сорвалась с трехметровой скалы в Новом Свете
12:51Лесной пожар в Ялте - заповедник над Васильевкой полностью потушен
12:27"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
12:05Российская ПВО сбила 19 беспилотников
11:54Путин в поздравлении Адабашьяну: ваши проекты отличаются почерком мастера
Лента новостейМолния