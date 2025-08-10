https://crimea.ria.ru/20250810/kane-korso-iskusal-zhenschinu-na-yuzhnom-beregu-kryma-1148626060.html
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T15:21
2025-08-10T15:21
2025-08-10T15:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника.Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, Южнобережным отделом ветеринарии и контроля рассмотрена информация о нападении собаки породы кане-корсо на женщину, которая в темное время суток находилась на улице со своей собакой.За несоблюдение п. 3.3 Дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных на территории Республики Крым, утвержденных приказом Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, в отношении владельца собаки составлен протокол об административном правонарушении.Кане-корсо – порода крупных собак из группы молоссов. Высота в холке кобелей собак этой породы составляет 64-68 см при массе 45-50 кг; высота сук 60-64 см, а вес - 40-45 кг.
Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма
Женщина на ЮБК обратилась к медикам после нападения кане-корсо
15:21 10.08.2025 (обновлено: 15:29 10.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника.
Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, Южнобережным отделом ветеринарии и контроля рассмотрена информация о нападении собаки породы кане-корсо на женщину, которая в темное время суток находилась на улице со своей собакой.
"Владелец собаки породы кане-корсо в тот момент находился рядом и незамедлительно убрал животное, но так как на собаке отсутствовал намордник, она нанесла покусы женщине. После произошедшего пострадавшая обратилась за медицинская помощью", - сказано в сообщении.
За несоблюдение п. 3.3 Дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных на территории Республики Крым, утвержденных приказом Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, в отношении владельца собаки составлен протокол об административном правонарушении.
Кане-корсо – порода крупных собак из группы молоссов. Высота в холке кобелей собак этой породы составляет 64-68 см при массе 45-50 кг; высота сук 60-64 см, а вес - 40-45 кг.
