Кане-корсо искусал женщину на Южном берегу Крыма

Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника. РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Административный штраф выписали владельцу собаки породы кане-корсо за то, что на животном не было намордника.Как сообщили в Государственном комитете ветеринарии Республики Крым, Южнобережным отделом ветеринарии и контроля рассмотрена информация о нападении собаки породы кане-корсо на женщину, которая в темное время суток находилась на улице со своей собакой.За несоблюдение п. 3.3 Дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных на территории Республики Крым, утвержденных приказом Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, в отношении владельца собаки составлен протокол об административном правонарушении.Кане-корсо – порода крупных собак из группы молоссов. Высота в холке кобелей собак этой породы составляет 64-68 см при массе 45-50 кг; высота сук 60-64 см, а вес - 40-45 кг.

