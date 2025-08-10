https://crimea.ria.ru/20250810/kakoy-segodnya-prazdnik-10-avgusta-1130411051.html

Какой сегодня праздник: 10 августа

Какой сегодня праздник: 10 августа - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Какой сегодня праздник: 10 августа

В это воскресенье во всем мире отмечают Международный день биодизеля и День льва, 231 год назад в Париже открылся Лувр, еще в этот день родились главный Атос... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-10T00:00

2025-08-10T00:00

2025-08-09T22:21

праздники и памятные даты

общество

новости

история

кино

культура

в мире

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102462/57/1024625757_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdd790581b8070521bba4d6e68d80913.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В это воскресенье во всем мире отмечают Международный день биодизеля и День льва, 231 год назад в Париже открылся Лувр, еще в этот день родились главный Атос Советского Союза артист Вениамин Смехов и любимец женщин всей планеты актер Антонио Бандерас.Что празднуют в мире132 года назад изобретатель Рудольф Дизель представил двигатель, который работал на арахисовом масле. В честь этого события уже многие годы отмечается Международный день биодизеля. Экологически чистое топливо создается из растительных или животных жиров, которые подвергаются химической обработке. Главные преимущества биодизеля – минимальное выделение углекислого газа и копоти. Сейчас такое топливо производится во многих странах мира.День попутного ветра ежегодно отмечают люди, увлекающиеся яхтенным спортом, путешественники и просто мечтатели. Хотя праздник неофициальный, во многих странах в этот день принято организовывать соревнования по парусным видам спорта.Еще сегодня можно отметить Всемирный день льва и День гиревого спорта. Именины у Никанора, Тимона, Ирины, Николая, Елены, Сергея, Павла.Знаменательные событияВ этот день в 1500 году был открыт Мадагаскар. Открытие было случайным – португальский мореплаватель Диогу Диаш направлялся в Индию, однако во время бури наткнулся на остров. Сначала по решению первооткрывателя остров назвали Сан-Лоренсу.Лувр в качестве музея открылся для посетителей 10 августа 1793 года. За год до этого коллекция короля Людовика XVI была признана национальным достоянием. Тогда экспозиция была небогатой, но в период правления Наполеона количество экспонатов увеличилось на 20 тысяч.Первый в мире междугородний телефонный звонок произведен в 1876 году в Канаде. Звонили из Онтарио в соседний город.Широко используемая сегодня в медицине ацетилсалициловая кислота, которая снимает жар и воспаления, была создана 128 лет назад. Синтезировал химически чистое лекарство химик Феликс Хоффманн. Этот же ученый создал героин.В 1985 году Майкл Джексон приобрел права на все песни группы The Beatles за 53 млн долларов. В результате сами "битлы" остались без прав на свои же произведения. Когда об этом узнал Пол Маккартни, он жутко обиделся на поп-звезду, а позже попросил вернуть ему песни, но безуспешно.Кто родилсяРоссийский актер, режиссер и литератор Вениамин Смехов сегодня отмечает свой 85-й день рождения. Он приобрел всесоюзную известность после съемок в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", где сыграл Атоса. Снимался в кинолентах "В моей смерти прошу винить Клаву К", "Ловушка для одинокого мужчины", "Мушкетеры двадцать лет спустя" и других. В активе Смехова также множество театральных ролей.В 1957 году родился актер Андрей Краско. Сниматься в кино начал еще в конце 70-х, но народную популярность обрел только после работы в сериале "Агент национальной безопасности", после чего его актерская карьера пошла в гору.Любимцу женщин, испанскому актеру Антонио Бандерасу исполняется 65 лет. В молодости он взял фамилию матери Бандера с добавленной в конце буквой "с" в качестве сценического имени. До 90-х актер снимался в испанских фильмах, но затем решил покорить Голливуд, что вышло у него довольно быстро и успешно. Он стал узнаваем после съемок в "Филадельфии" и "Интервью с вампиром". Также известен ролями в лентах "Четыре комнаты", "Дом духов", "Отчаянный", "Дети шпионов", "Боль и слава".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, история, кино, культура, в мире, кинематограф