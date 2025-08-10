https://crimea.ria.ru/20250810/bolshie-poteri-za-sutki-vsu-poteryali-1375-boevikov-1148622563.html

Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков

В ежедневной сводке министерства обороны России назвали потери живой силы вооруженных сил Украины на различных направлениях при проведении специальной военной...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ежедневной сводке министерства обороны России назвали потери живой силы вооруженных сил Украины на различных направлениях при проведении специальной военной операции.Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Перше Травня и Юнаковка Сумской области и на Харьковском направлении, где нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Чугуновка и Тихое Харьковской области.В то же время подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в ряде населенных пунктов ДНР. Там противник потерял более 215 военнослужащих, а также технику, в том числе производства стран США и НАТО и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Александроград ДНР и Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области:Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Там уничтожены до 85 военнослужащих, орудия полевой артиллерии, автомобили, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада.При этом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

