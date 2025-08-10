Рейтинг@Mail.ru
Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков
Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков
В ежедневной сводке министерства обороны России назвали потери живой силы вооруженных сил Украины на различных направлениях при проведении специальной военной... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T13:21
2025-08-10T13:21
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
новости
украина
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ежедневной сводке министерства обороны России назвали потери живой силы вооруженных сил Украины на различных направлениях при проведении специальной военной операции.Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Перше Травня и Юнаковка Сумской области и на Харьковском направлении, где нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Чугуновка и Тихое Харьковской области.В то же время подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в ряде населенных пунктов ДНР. Там противник потерял более 215 военнослужащих, а также технику, в том числе производства стран США и НАТО и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Александроград ДНР и Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области:Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Там уничтожены до 85 военнослужащих, орудия полевой артиллерии, автомобили, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада.При этом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
Большие потери: за сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков

За сутки ВСУ потеряли 1375 боевиков

13:21 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В ежедневной сводке министерства обороны России назвали потери живой силы вооруженных сил Украины на различных направлениях при проведении специальной военной операции.
Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Перше Травня и Юнаковка Сумской области и на Харьковском направлении, где нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Чугуновка и Тихое Харьковской области.

"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 и М114 производства США, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств", – говорится в сводке.

В то же время подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Осиново, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Кировск ДНР.
"Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сказано в доведенной до общественности информации.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в ряде населенных пунктов ДНР. Там противник потерял более 215 военнослужащих, а также технику, в том числе производства стран США и НАТО и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Сухецкое, Родинское, Чунишино, Красноармейск, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии". – сказано в сводке.
Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Александроград ДНР и Вороное, Ивановка, Новопетровское, Калиновское и Васильковка Днепропетровской области:
"ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств".
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Там уничтожены до 85 военнослужащих, орудия полевой артиллерии, автомобили, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада.
При этом оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ на Донбасс, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134-х районах.
