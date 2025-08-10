Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
80 лет исполнилось сценаристу и актеру Александру Адабашьяну
Упоминать при этом человеке про овсянку или шутить об этом за столько лет уже, наверное, моветон. Да, он сыграл неподражаемого Бэрримора, и еще более 60 эпизодических, но очень ярких ролей. Но главное у него осталось за кадром – это многочисленные сценарии и художественное оформление всеми любимых кинофильмов, классики советского кинематографа – "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Родня"... Сегодня Александру Артемовичу Адабашьяну 80 лет.
Он сам признается, что многое в его жизни было случайным. Сын высокопоставленного инженера и преподавателя немецкого языка, Адабашьян не мыслил свою жизнь без рисования. Рисовал и дома, и в обычной школе. Однажды набросал на своих учителей такие карикатуры, за которыми в учительской среди педагогов шла охота, чтобы оставить их себе. Рисует и сейчас – для души.
Саша Адабашьян сознательно поступил и закончил именно художественный вуз, но известен стал в кино. Еще в школе одна дачная компания подростков свела его с Никитой Михалковым, с которым они дружат уже 65 лет. Творчески Никита и Саша сошлись в студенчестве: летнюю вузовскую практику Адабашьян провел на съемках фильма "Спокойный день в конце войны" - дипломной работе Михалкова, создавал к ней декорации.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРежиссёр Никита Михалков (слева), президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова (вторая справа) и российский кинодраматург, художник, режиссер, актер, заслуженный художник РСФСР Александр Адабашьян на торжественной церемонии вручения Памятной Золотой Медали Сергея Михалкова в Москве.
Режиссёр Никита Михалков (слева), президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова (вторая справа) и российский кинодраматург, художник, режиссер, актер, заслуженный художник РСФСР Александр Адабашьян на торжественной церемонии вручения Памятной Золотой Медали Сергея Михалкова в Москве.
Но в кино все же Адабашьян заходил не "через Михалкова" - он уже, будучи студентом, понемногу начинал работать художником-декоратором, пробовал себя сценаристом, оператором, актером. И работал с лучшими.
Однажды написать совместный сценарий Адабашьяна пригласил Андрей Кончаловский. Конечно же, первую скрипку играл Кончаловский. Но он учил Адабашьяна правильно работать со сценарием.
В творческой судьбе Александра Артемовича большую роль сыграл случай. И вот уже на съемках фильма Михалкова "Раба любви" помощник оператора Адабашьян снялся в своей самое первой крохотной роли режиссера немого кино.
Через несколько лет, работая как декоратор над картиной Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", Александр Адабашьян снова ненадолго появился в кадре. Актерский состав картины был звездным – Богатырев и Райкин, Шакуров и Пороховщиков, сам Михалков и не менее колоритный и узнаваемый Адабашьян. Эту работу юбиляр всегда вспоминал с особым чувством – все были молоды, ничего не боялись и наслаждались процессом.
Вторая картина, о которой юбиляр всегда вспоминает с приятной ностальгией - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей" режиссера Игоря Масленникова. В ней тоже яркий актерский состав - Соломин-младший, Ливанов, Янковский, Михалков, Крючкова, Брондуков, Купченко… Все они играли не англичан, а их ироничный образ и веселились как могли. Например, уговаривались на пари, кто первый в кадре засмеется, тогда как играть полагалось с английской чопорностью.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Чуть позже к Адабашьяну пришли роли побольше. Например, Берлиоз в фильме Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". У мастера эпизода свое мнение об этом персонаже. По его мнению, Берлиоз, не погибни он на трамвайных рельсах от нелепой случайности, вполне мог бы стать современным депутатом. Такого Берлиоза он и играет – конъюнктурщика, циничного атеиста, уверенного в своей беспринципной правоте.
Было время, когда Адабашьян пропал с экранов, но в 2022 году вернулся в большой роли с прекрасной партнершей Алисой Фрейндлих в трагикомедии "Родители строгого режима". На следующий год новая роль в сериале "Король и шут". На очереди - ожидаемый массовой публикой фильм 2025 года и снова главная роль – "Двое в одной жизни, не считая собаки". И снова прекрасная партнерша – Светлана Крючкова.
© https://www.kino-teatr.ru/Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки"
© https://www.kino-teatr.ru/
Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки"
При этом свое актерскую ипостась, несмотря на более чем 60 сыгранных ролей, Адабашьян любит гораздо меньше, чем ипостаси сценариста и художника. Он считает, что для того, чтобы диалог режиссера и сценариста сложился, чтобы в процессе съемки фильма над ними не было ломания копий, у того и другого должно быть общее прошлое и одинаковый взгляд на мир. Такой же, как у Александра Артемовича Адабашьяна с Никитой Сергеевичем Михалковым.
Мэтр Никита Сергеевич считает своего коллегу человеком на редкость одаренным во всем, за что ни берется, а сам Адабашьян уверен, что кино в его жизни появилось благодаря духу авантюризма и вере в то, что попытка – не пытка, а вызов себе – хорошее лекарство против рутины.
Так думать ему помогает тот факт, что в 90-е, когда кино в России все пришло в упадок, художник и сценарист уехал работать сначала в Италию, а потом во Францию. А знали ли вы, что Адабашьян всего за 12 дней сумел поставить оперу "Борис Годунов" в Мариинке и "Хованщину" в Ла Скала?
Да и сейчас Адабашьяну не чужды эксперименты. В этом году он стал режиссером Театра кукол имени Образцова.
А еще дедушка семерых внуков Александр Адабашьян в последние годы неоднократно обращается к теме детского кино: он снялся в ролях фильмов для детей "Собачий рай" и "Жили-были мы", и сам снял ленту "Судьба барабанщика" по одноименной повести одного из своих любимых писателей Аркадия Гайдара.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Родители строгого режима"
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Родители строгого режима"
Александр Аркадьевич, несмотря на почтенный возраст, готов к новым экспериментам, например, хотел бы поработать с такими режиссерами как Владимир Котт, Анна Меликян и Сергей Урсуляк. Но в последнем своем интервью на площадке "Россия сегодня" рассказал, что именно кино хочет заниматься все меньше. И есть и те, с кем работать не хотел бы никогда.
Юбиляр не любит американский кинематограф, неоднократно цитировал Диккенса: "Миссия Америки - опошлить Вселенную". Может быть, потому и стал сам снимать фильмы для детей, чтобы вырвать сознание современных российских детей из цепких и ярких лап американского кино.
В 2014 году Александр Адабашьян поддержал Крым в стремлении вернуться под юрисдикцию России и даже подписал соответствующее обращение деятелей культуры к президенту:
"Я воспринимал происходящее как вполне естественный процесс", - заявлял он журналистам.
Впервые в Крыму будущий актер и сценарист впервые побывал в пионерском возрасте и потом множество раз приезжал в Крым на фестивали, но никогда не снимал и не снимался здесь. Хотя полуостров в его творческой судьбе сыграл немалую роль – снова по воле случая.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
"Мое актерство началось случайно на съемках у Михалкова, мы снимали в Чечне, и один из актеров не смог приехать из Крыма, где как раз была холера. Это был коротенький эпизодик секунд на 20, тогда у Никиты Сергеевича возникла идея снять меня, которую я с удовольствием подхватил. И после этого как-то пошло, стали меня приглашать на эпизодические роли", - вспоминал он.
Лауреат Премии имени Флайяно "Серебряный пегас" (Италия) за лучший иностранный сценарий и премии имени Феллини за лучший европейский сценарий, дважды номинант на премию "Золотой орел", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян свое 80-летие не отмечает широко и помпезно – он терпеть не может творческие тусовки, а больше всего любит свою дачу – место, где может зимой ходить в валенках, и никто не посмотрит на него косо. Но в этот раз, по его признанию, сменит дачу на поездку с семьей на Валаам и в Кижи.
"Я прекрасно знаю себе цену, я не считаю себя ни гением, ни талантом, понимаю, что, в общем-то, человек средних способностей, более-менее организованный, более-менее образованный. Поэтому никак не могу набраться такой наглости, чтобы представлять себя неким гуру", - уверен Адабашьян.
И тем не менее, мы к нему прислушиваемся уже много лет: он говорит с нами языком своих персонажей, сценариев, своих фильмов. И пусть этот разговор не прекращается!
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Пять вечеров"
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Пять вечеров"
Читайте также на РИА Новости Крым: