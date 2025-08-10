Рейтинг@Mail.ru
Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250810/berlioz-i-berrimor-aleksandr-adabashyan-v-kadre-i-za-nim-1148383806.html
Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T11:44
2025-08-10T11:44
эксклюзивы риа новости крым
авторы
кино
ссср
культура
никита михалков
юрий соломин
крым
никита михалков
александр адабашьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148385422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b153ab3e3a516dcbdd37bfaae488cc4.jpg
Упоминать при этом человеке про овсянку или шутить об этом за столько лет уже, наверное, моветон. Да, он сыграл неподражаемого Бэрримора, и еще более 60 эпизодических, но очень ярких ролей. Но главное у него осталось за кадром – это многочисленные сценарии и художественное оформление всеми любимых кинофильмов, классики советского кинематографа – "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Родня"... Сегодня Александру Артемовичу Адабашьяну 80 лет.Он сам признается, что многое в его жизни было случайным. Сын высокопоставленного инженера и преподавателя немецкого языка, Адабашьян не мыслил свою жизнь без рисования. Рисовал и дома, и в обычной школе. Однажды набросал на своих учителей такие карикатуры, за которыми в учительской среди педагогов шла охота, чтобы оставить их себе. Рисует и сейчас – для души.Саша Адабашьян сознательно поступил и закончил именно художественный вуз, но известен стал в кино. Еще в школе одна дачная компания подростков свела его с Никитой Михалковым, с которым они дружат уже 65 лет. Творчески Никита и Саша сошлись в студенчестве: летнюю вузовскую практику Адабашьян провел на съемках фильма "Спокойный день в конце войны" - дипломной работе Михалкова, создавал к ней декорации.Но в кино все же Адабашьян заходил не "через Михалкова" - он уже, будучи студентом, понемногу начинал работать художником-декоратором, пробовал себя сценаристом, оператором, актером. И работал с лучшими.Однажды написать совместный сценарий Адабашьяна пригласил Андрей Кончаловский. Конечно же, первую скрипку играл Кончаловский. Но он учил Адабашьяна правильно работать со сценарием.Через несколько лет, работая как декоратор над картиной Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", Александр Адабашьян снова ненадолго появился в кадре. Актерский состав картины был звездным – Богатырев и Райкин, Шакуров и Пороховщиков, сам Михалков и не менее колоритный и узнаваемый Адабашьян. Эту работу юбиляр всегда вспоминал с особым чувством – все были молоды, ничего не боялись и наслаждались процессом.Вторая картина, о которой юбиляр всегда вспоминает с приятной ностальгией - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей" режиссера Игоря Масленникова. В ней тоже яркий актерский состав - Соломин-младший, Ливанов, Янковский, Михалков, Крючкова, Брондуков, Купченко… Все они играли не англичан, а их ироничный образ и веселились как могли. Например, уговаривались на пари, кто первый в кадре засмеется, тогда как играть полагалось с английской чопорностью.Чуть позже к Адабашьяну пришли роли побольше. Например, Берлиоз в фильме Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". У мастера эпизода свое мнение об этом персонаже. По его мнению, Берлиоз, не погибни он на трамвайных рельсах от нелепой случайности, вполне мог бы стать современным депутатом. Такого Берлиоза он и играет – конъюнктурщика, циничного атеиста, уверенного в своей беспринципной правоте.Было время, когда Адабашьян пропал с экранов, но в 2022 году вернулся в большой роли с прекрасной партнершей Алисой Фрейндлих в трагикомедии "Родители строгого режима". На следующий год новая роль в сериале "Король и шут". На очереди - ожидаемый массовой публикой фильм 2025 года и снова главная роль – "Двое в одной жизни, не считая собаки". И снова прекрасная партнерша – Светлана Крючкова.При этом свое актерскую ипостась, несмотря на более чем 60 сыгранных ролей, Адабашьян любит гораздо меньше, чем ипостаси сценариста и художника. Он считает, что для того, чтобы диалог режиссера и сценариста сложился, чтобы в процессе съемки фильма над ними не было ломания копий, у того и другого должно быть общее прошлое и одинаковый взгляд на мир. Такой же, как у Александра Артемовича Адабашьяна с Никитой Сергеевичем Михалковым.Так думать ему помогает тот факт, что в 90-е, когда кино в России все пришло в упадок, художник и сценарист уехал работать сначала в Италию, а потом во Францию. А знали ли вы, что Адабашьян всего за 12 дней сумел поставить оперу "Борис Годунов" в Мариинке и "Хованщину" в Ла Скала?Да и сейчас Адабашьяну не чужды эксперименты. В этом году он стал режиссером Театра кукол имени Образцова.А еще дедушка семерых внуков Александр Адабашьян в последние годы неоднократно обращается к теме детского кино: он снялся в ролях фильмов для детей "Собачий рай" и "Жили-были мы", и сам снял ленту "Судьба барабанщика" по одноименной повести одного из своих любимых писателей Аркадия Гайдара.Александр Аркадьевич, несмотря на почтенный возраст, готов к новым экспериментам, например, хотел бы поработать с такими режиссерами как Владимир Котт, Анна Меликян и Сергей Урсуляк. Но в последнем своем интервью на площадке "Россия сегодня" рассказал, что именно кино хочет заниматься все меньше. И есть и те, с кем работать не хотел бы никогда.Юбиляр не любит американский кинематограф, неоднократно цитировал Диккенса: "Миссия Америки - опошлить Вселенную". Может быть, потому и стал сам снимать фильмы для детей, чтобы вырвать сознание современных российских детей из цепких и ярких лап американского кино.В 2014 году Александр Адабашьян поддержал Крым в стремлении вернуться под юрисдикцию России и даже подписал соответствующее обращение деятелей культуры к президенту: Впервые в Крыму будущий актер и сценарист впервые побывал в пионерском возрасте и потом множество раз приезжал в Крым на фестивали, но никогда не снимал и не снимался здесь. Хотя полуостров в его творческой судьбе сыграл немалую роль – снова по воле случая."Мое актерство началось случайно на съемках у Михалкова, мы снимали в Чечне, и один из актеров не смог приехать из Крыма, где как раз была холера. Это был коротенький эпизодик секунд на 20, тогда у Никиты Сергеевича возникла идея снять меня, которую я с удовольствием подхватил. И после этого как-то пошло, стали меня приглашать на эпизодические роли", - вспоминал он.Лауреат Премии имени Флайяно "Серебряный пегас" (Италия) за лучший иностранный сценарий и премии имени Феллини за лучший европейский сценарий, дважды номинант на премию "Золотой орел", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян свое 80-летие не отмечает широко и помпезно – он терпеть не может творческие тусовки, а больше всего любит свою дачу – место, где может зимой ходить в валенках, и никто не посмотрит на него косо. Но в этот раз, по его признанию, сменит дачу на поездку с семьей на Валаам и в Кижи.И тем не менее, мы к нему прислушиваемся уже много лет: он говорит с нами языком своих персонажей, сценариев, своих фильмов. И пусть этот разговор не прекращается!Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силачеСамый известный образ и голос: Ливанову 90Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона
ссср
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148385422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_706354a4f0cdfa977c0857595bbeee9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, кино, ссср, культура, никита михалков, юрий соломин, крым, никита михалков, александр адабашьян
Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним

80 лет исполнилось сценаристу и актеру Александру Адабашьяну

11:44 10.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАлександр Адабашьян
Александр Адабашьян - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Упоминать при этом человеке про овсянку или шутить об этом за столько лет уже, наверное, моветон. Да, он сыграл неподражаемого Бэрримора, и еще более 60 эпизодических, но очень ярких ролей. Но главное у него осталось за кадром – это многочисленные сценарии и художественное оформление всеми любимых кинофильмов, классики советского кинематографа – "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Родня"... Сегодня Александру Артемовичу Адабашьяну 80 лет.
Он сам признается, что многое в его жизни было случайным. Сын высокопоставленного инженера и преподавателя немецкого языка, Адабашьян не мыслил свою жизнь без рисования. Рисовал и дома, и в обычной школе. Однажды набросал на своих учителей такие карикатуры, за которыми в учительской среди педагогов шла охота, чтобы оставить их себе. Рисует и сейчас – для души.
Саша Адабашьян сознательно поступил и закончил именно художественный вуз, но известен стал в кино. Еще в школе одна дачная компания подростков свела его с Никитой Михалковым, с которым они дружат уже 65 лет. Творчески Никита и Саша сошлись в студенчестве: летнюю вузовскую практику Адабашьян провел на съемках фильма "Спокойный день в конце войны" - дипломной работе Михалкова, создавал к ней декорации.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРежиссёр Никита Михалков (слева), президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова (вторая справа) и российский кинодраматург, художник, режиссер, актер, заслуженный художник РСФСР Александр Адабашьян на торжественной церемонии вручения Памятной Золотой Медали Сергея Михалкова в Москве.
Режиссёр Никита Михалков (слева), президент благотворительного фонда Русский Силуэт Татьяна Михалкова (вторая справа) и российский кинодраматург, художник, режиссер, актер, заслуженный художник РСФСР Александр Адабашьян на торжественной церемонии вручения Памятной Золотой Медали Сергея Михалкова в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Режиссёр Никита Михалков (слева), президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова (вторая справа) и российский кинодраматург, художник, режиссер, актер, заслуженный художник РСФСР Александр Адабашьян на торжественной церемонии вручения Памятной Золотой Медали Сергея Михалкова в Москве.
Но в кино все же Адабашьян заходил не "через Михалкова" - он уже, будучи студентом, понемногу начинал работать художником-декоратором, пробовал себя сценаристом, оператором, актером. И работал с лучшими.
Однажды написать совместный сценарий Адабашьяна пригласил Андрей Кончаловский. Конечно же, первую скрипку играл Кончаловский. Но он учил Адабашьяна правильно работать со сценарием.
В творческой судьбе Александра Артемовича большую роль сыграл случай. И вот уже на съемках фильма Михалкова "Раба любви" помощник оператора Адабашьян снялся в своей самое первой крохотной роли режиссера немого кино.
Через несколько лет, работая как декоратор над картиной Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", Александр Адабашьян снова ненадолго появился в кадре. Актерский состав картины был звездным – Богатырев и Райкин, Шакуров и Пороховщиков, сам Михалков и не менее колоритный и узнаваемый Адабашьян. Эту работу юбиляр всегда вспоминал с особым чувством – все были молоды, ничего не боялись и наслаждались процессом.
Вторая картина, о которой юбиляр всегда вспоминает с приятной ностальгией - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей" режиссера Игоря Масленникова. В ней тоже яркий актерский состав - Соломин-младший, Ливанов, Янковский, Михалков, Крючкова, Брондуков, Купченко… Все они играли не англичан, а их ироничный образ и веселились как могли. Например, уговаривались на пари, кто первый в кадре засмеется, тогда как играть полагалось с английской чопорностью.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Кадр из фильма Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Чуть позже к Адабашьяну пришли роли побольше. Например, Берлиоз в фильме Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". У мастера эпизода свое мнение об этом персонаже. По его мнению, Берлиоз, не погибни он на трамвайных рельсах от нелепой случайности, вполне мог бы стать современным депутатом. Такого Берлиоза он и играет – конъюнктурщика, циничного атеиста, уверенного в своей беспринципной правоте.
Было время, когда Адабашьян пропал с экранов, но в 2022 году вернулся в большой роли с прекрасной партнершей Алисой Фрейндлих в трагикомедии "Родители строгого режима". На следующий год новая роль в сериале "Король и шут". На очереди - ожидаемый массовой публикой фильм 2025 года и снова главная роль – "Двое в одной жизни, не считая собаки". И снова прекрасная партнерша – Светлана Крючкова.
© https://www.kino-teatr.ru/Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки"
Кадр из фильма Двое в одной жизни, не считая собаки
© https://www.kino-teatr.ru/
Кадр из фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки"
При этом свое актерскую ипостась, несмотря на более чем 60 сыгранных ролей, Адабашьян любит гораздо меньше, чем ипостаси сценариста и художника. Он считает, что для того, чтобы диалог режиссера и сценариста сложился, чтобы в процессе съемки фильма над ними не было ломания копий, у того и другого должно быть общее прошлое и одинаковый взгляд на мир. Такой же, как у Александра Артемовича Адабашьяна с Никитой Сергеевичем Михалковым.

Мэтр Никита Сергеевич считает своего коллегу человеком на редкость одаренным во всем, за что ни берется, а сам Адабашьян уверен, что кино в его жизни появилось благодаря духу авантюризма и вере в то, что попытка – не пытка, а вызов себе – хорошее лекарство против рутины.

Так думать ему помогает тот факт, что в 90-е, когда кино в России все пришло в упадок, художник и сценарист уехал работать сначала в Италию, а потом во Францию. А знали ли вы, что Адабашьян всего за 12 дней сумел поставить оперу "Борис Годунов" в Мариинке и "Хованщину" в Ла Скала?
Да и сейчас Адабашьяну не чужды эксперименты. В этом году он стал режиссером Театра кукол имени Образцова.
А еще дедушка семерых внуков Александр Адабашьян в последние годы неоднократно обращается к теме детского кино: он снялся в ролях фильмов для детей "Собачий рай" и "Жили-были мы", и сам снял ленту "Судьба барабанщика" по одноименной повести одного из своих любимых писателей Аркадия Гайдара.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Родители строгого режима"
Кадр из фильма Родители строгого режима
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Родители строгого режима"
Александр Аркадьевич, несмотря на почтенный возраст, готов к новым экспериментам, например, хотел бы поработать с такими режиссерами как Владимир Котт, Анна Меликян и Сергей Урсуляк. Но в последнем своем интервью на площадке "Россия сегодня" рассказал, что именно кино хочет заниматься все меньше. И есть и те, с кем работать не хотел бы никогда.
Юбиляр не любит американский кинематограф, неоднократно цитировал Диккенса: "Миссия Америки - опошлить Вселенную". Может быть, потому и стал сам снимать фильмы для детей, чтобы вырвать сознание современных российских детей из цепких и ярких лап американского кино.
В 2014 году Александр Адабашьян поддержал Крым в стремлении вернуться под юрисдикцию России и даже подписал соответствующее обращение деятелей культуры к президенту:
"Я воспринимал происходящее как вполне естественный процесс", - заявлял он журналистам.
Впервые в Крыму будущий актер и сценарист впервые побывал в пионерском возрасте и потом множество раз приезжал в Крым на фестивали, но никогда не снимал и не снимался здесь. Хотя полуостров в его творческой судьбе сыграл немалую роль – снова по воле случая.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Кадр из фильма Свой среди чужих, чужой среди своих
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
"Мое актерство началось случайно на съемках у Михалкова, мы снимали в Чечне, и один из актеров не смог приехать из Крыма, где как раз была холера. Это был коротенький эпизодик секунд на 20, тогда у Никиты Сергеевича возникла идея снять меня, которую я с удовольствием подхватил. И после этого как-то пошло, стали меня приглашать на эпизодические роли", - вспоминал он.
Лауреат Премии имени Флайяно "Серебряный пегас" (Италия) за лучший иностранный сценарий и премии имени Феллини за лучший европейский сценарий, дважды номинант на премию "Золотой орел", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян свое 80-летие не отмечает широко и помпезно – он терпеть не может творческие тусовки, а больше всего любит свою дачу – место, где может зимой ходить в валенках, и никто не посмотрит на него косо. Но в этот раз, по его признанию, сменит дачу на поездку с семьей на Валаам и в Кижи.
"Я прекрасно знаю себе цену, я не считаю себя ни гением, ни талантом, понимаю, что, в общем-то, человек средних способностей, более-менее организованный, более-менее образованный. Поэтому никак не могу набраться такой наглости, чтобы представлять себя неким гуру", - уверен Адабашьян.
И тем не менее, мы к нему прислушиваемся уже много лет: он говорит с нами языком своих персонажей, сценариев, своих фильмов. И пусть этот разговор не прекращается!
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
© www.kino-teatr.ruКадр из фильма "Пять вечеров"
Кадр из фильма Пять вечеров
© www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Пять вечеров"
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
Самый известный образ и голос: Ливанову 90
Дочь Андрея Миронова везет в Крым спектакль про Карлсона
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАвторыКиноСССРКультураНикита МихалковЮрий СоломинКрымНикита МихалковАлександр Адабашьян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним
11:31Аэропорт Геленджика закрыт
11:05Ограничения введены в работе аэропорта Калуги - Росавиация
10:35В Севастополе сбитая во дворе девушка скончалась в больнице
10:11Крымский мост сейчас – обстановка на 10 утра в воскресенье
10:03Туристы застряли на пике Космоса в Крыму
09:48Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
09:05Предприятие повреждено в Саратовской области при атаке дронов
08:48Радиоактивная вода с ядерной базы в Британии попала в море – СМИ
08:21Расширение военной операции Израиля нацелено на захват всей Газы - МИД
07:53Дело о смерти младенца в семье с 4 погибшими от дихлофоса детьми закрыли
07:33Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник - из них 15 над Крымом
07:29Крымский мост сейчас - обстановка на утро воскресенья
07:06Крымский "древнинг": полуостров предлагает туристам оригинальное жилье
00:01В воскресенье в Крыму ожидается комфортная погода
00:00Какой сегодня праздник: 10 августа
21:59Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
21:4480 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
21:41Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
21:16Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Лента новостейМолния