Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним

Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним - РИА Новости Крым, 10.08.2025

Берлиоз и Бэрримор: Александр Адабашьян в кадре и за ним

10.08.2025

2025-08-10T11:44

2025-08-10T11:44

2025-08-10T11:44

Упоминать при этом человеке про овсянку или шутить об этом за столько лет уже, наверное, моветон. Да, он сыграл неподражаемого Бэрримора, и еще более 60 эпизодических, но очень ярких ролей. Но главное у него осталось за кадром – это многочисленные сценарии и художественное оформление всеми любимых кинофильмов, классики советского кинематографа – "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Раба любви", "Родня"... Сегодня Александру Артемовичу Адабашьяну 80 лет.Он сам признается, что многое в его жизни было случайным. Сын высокопоставленного инженера и преподавателя немецкого языка, Адабашьян не мыслил свою жизнь без рисования. Рисовал и дома, и в обычной школе. Однажды набросал на своих учителей такие карикатуры, за которыми в учительской среди педагогов шла охота, чтобы оставить их себе. Рисует и сейчас – для души.Саша Адабашьян сознательно поступил и закончил именно художественный вуз, но известен стал в кино. Еще в школе одна дачная компания подростков свела его с Никитой Михалковым, с которым они дружат уже 65 лет. Творчески Никита и Саша сошлись в студенчестве: летнюю вузовскую практику Адабашьян провел на съемках фильма "Спокойный день в конце войны" - дипломной работе Михалкова, создавал к ней декорации.Но в кино все же Адабашьян заходил не "через Михалкова" - он уже, будучи студентом, понемногу начинал работать художником-декоратором, пробовал себя сценаристом, оператором, актером. И работал с лучшими.Однажды написать совместный сценарий Адабашьяна пригласил Андрей Кончаловский. Конечно же, первую скрипку играл Кончаловский. Но он учил Адабашьяна правильно работать со сценарием.Через несколько лет, работая как декоратор над картиной Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", Александр Адабашьян снова ненадолго появился в кадре. Актерский состав картины был звездным – Богатырев и Райкин, Шакуров и Пороховщиков, сам Михалков и не менее колоритный и узнаваемый Адабашьян. Эту работу юбиляр всегда вспоминал с особым чувством – все были молоды, ничего не боялись и наслаждались процессом.Вторая картина, о которой юбиляр всегда вспоминает с приятной ностальгией - "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: собака Баскервилей" режиссера Игоря Масленникова. В ней тоже яркий актерский состав - Соломин-младший, Ливанов, Янковский, Михалков, Крючкова, Брондуков, Купченко… Все они играли не англичан, а их ироничный образ и веселились как могли. Например, уговаривались на пари, кто первый в кадре засмеется, тогда как играть полагалось с английской чопорностью.Чуть позже к Адабашьяну пришли роли побольше. Например, Берлиоз в фильме Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". У мастера эпизода свое мнение об этом персонаже. По его мнению, Берлиоз, не погибни он на трамвайных рельсах от нелепой случайности, вполне мог бы стать современным депутатом. Такого Берлиоза он и играет – конъюнктурщика, циничного атеиста, уверенного в своей беспринципной правоте.Было время, когда Адабашьян пропал с экранов, но в 2022 году вернулся в большой роли с прекрасной партнершей Алисой Фрейндлих в трагикомедии "Родители строгого режима". На следующий год новая роль в сериале "Король и шут". На очереди - ожидаемый массовой публикой фильм 2025 года и снова главная роль – "Двое в одной жизни, не считая собаки". И снова прекрасная партнерша – Светлана Крючкова.При этом свое актерскую ипостась, несмотря на более чем 60 сыгранных ролей, Адабашьян любит гораздо меньше, чем ипостаси сценариста и художника. Он считает, что для того, чтобы диалог режиссера и сценариста сложился, чтобы в процессе съемки фильма над ними не было ломания копий, у того и другого должно быть общее прошлое и одинаковый взгляд на мир. Такой же, как у Александра Артемовича Адабашьяна с Никитой Сергеевичем Михалковым.Так думать ему помогает тот факт, что в 90-е, когда кино в России все пришло в упадок, художник и сценарист уехал работать сначала в Италию, а потом во Францию. А знали ли вы, что Адабашьян всего за 12 дней сумел поставить оперу "Борис Годунов" в Мариинке и "Хованщину" в Ла Скала?Да и сейчас Адабашьяну не чужды эксперименты. В этом году он стал режиссером Театра кукол имени Образцова.А еще дедушка семерых внуков Александр Адабашьян в последние годы неоднократно обращается к теме детского кино: он снялся в ролях фильмов для детей "Собачий рай" и "Жили-были мы", и сам снял ленту "Судьба барабанщика" по одноименной повести одного из своих любимых писателей Аркадия Гайдара.Александр Аркадьевич, несмотря на почтенный возраст, готов к новым экспериментам, например, хотел бы поработать с такими режиссерами как Владимир Котт, Анна Меликян и Сергей Урсуляк. Но в последнем своем интервью на площадке "Россия сегодня" рассказал, что именно кино хочет заниматься все меньше. И есть и те, с кем работать не хотел бы никогда.Юбиляр не любит американский кинематограф, неоднократно цитировал Диккенса: "Миссия Америки - опошлить Вселенную". Может быть, потому и стал сам снимать фильмы для детей, чтобы вырвать сознание современных российских детей из цепких и ярких лап американского кино.В 2014 году Александр Адабашьян поддержал Крым в стремлении вернуться под юрисдикцию России и даже подписал соответствующее обращение деятелей культуры к президенту: Впервые в Крыму будущий актер и сценарист впервые побывал в пионерском возрасте и потом множество раз приезжал в Крым на фестивали, но никогда не снимал и не снимался здесь. Хотя полуостров в его творческой судьбе сыграл немалую роль – снова по воле случая."Мое актерство началось случайно на съемках у Михалкова, мы снимали в Чечне, и один из актеров не смог приехать из Крыма, где как раз была холера. Это был коротенький эпизодик секунд на 20, тогда у Никиты Сергеевича возникла идея снять меня, которую я с удовольствием подхватил. И после этого как-то пошло, стали меня приглашать на эпизодические роли", - вспоминал он.Лауреат Премии имени Флайяно "Серебряный пегас" (Италия) за лучший иностранный сценарий и премии имени Феллини за лучший европейский сценарий, дважды номинант на премию "Золотой орел", заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян свое 80-летие не отмечает широко и помпезно – он терпеть не может творческие тусовки, а больше всего любит свою дачу – место, где может зимой ходить в валенках, и никто не посмотрит на него косо. Но в этот раз, по его признанию, сменит дачу на поездку с семьей на Валаам и в Кижи.И тем не менее, мы к нему прислушиваемся уже много лет: он говорит с нами языком своих персонажей, сценариев, своих фильмов. И пусть этот разговор не прекращается!

