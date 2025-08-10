https://crimea.ria.ru/20250810/aeroport-gelendzhika-zakryt-1148621538.html
Аэропорт Геленджика закрыт
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T11:31
2025-08-10T11:31
2025-08-10T11:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в публикации.Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика