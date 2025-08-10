Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Геленджика закрыт - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Аэропорт Геленджика закрыт
Аэропорт Геленджика закрыт - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Аэропорт Геленджика закрыт
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T11:31
2025-08-10T11:29
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_07f870ad916a58d59c5117d0c1cc4e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в публикации.Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги.
Аэропорт Геленджика закрыт

Временные ограничения ввели в аэропорту Геленджика

11:31 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в публикации.
Ранее ограничения ввели в аэропорту Калуги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
