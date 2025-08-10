Рейтинг@Mail.ru
53 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
53 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
53 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем - РИА Новости Крым, 10.08.2025
53 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
В селе Белоглинка Симферопольского района пожарные тушат 2 га лесопосадок, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым.
2025-08-10T14:19
2025-08-10T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района пожарные тушат 2 га лесопосадок, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым.Вызов в диспетчерскую о возгорании сухой растительности на открытой территории поступил около часа дня в воскресенье.По предварительной информации с места, площадь возгорания составляет 2 гектара. Место является популярным для пикников среди местных жителей.Ранее стало известно, что причиной лесного пожара в труднодоступном месте на скальных массивах над Васильевкой в Большой Ялте, который тушили два дня, стала молния, которая попала в дерево. Этот лесной пожар был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
53 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем

14:19 10.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферополе
Пожар в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В селе Белоглинка Симферопольского района пожарные тушат 2 га лесопосадок, сообщают в ГУ МЧС по Республике Крым.
Вызов в диспетчерскую о возгорании сухой растительности на открытой территории поступил около часа дня в воскресенье.
"К месту вызова направлены силы и средства Главного управления, аэромобильная группировка, всего 53 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 11 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.
По предварительной информации с места, площадь возгорания составляет 2 гектара. Место является популярным для пикников среди местных жителей.
"Принимаются меры для недопущения распространения огня. Сил и средств достаточно", - отмечают в министерстве.
Ранее стало известно, что причиной лесного пожара в труднодоступном месте на скальных массивах над Васильевкой в Большой Ялте, который тушили два дня, стала молния, которая попала в дерево. Этот лесной пожар был полностью ликвидирован в 12.00 в воскресенье.
