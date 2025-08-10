https://crimea.ria.ru/20250810/15-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-kubanyu-i-drugimi-regionami-1148626211.html
15 беспилотников сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами
Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T15:33
2025-08-10T15:33
2025-08-10T15:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
15:33 10.08.2025 (обновлено: 15:34 10.08.2025)