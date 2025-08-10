15 беспилотников сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами

"В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА – над территорией Московского региона",- говорится в сообщении.