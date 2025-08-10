Рейтинг@Mail.ru
15 беспилотников сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T15:33
2025-08-10T15:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
министерство обороны рф, крым, новости крыма, кубань, азовское море, безопасность
15:33 10.08.2025 (обновлено: 15:34 10.08.2025)
 
© Министерство бороны России Зенитные подразделения группировки войск "Центр" обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
Зенитные подразделения группировки войск Центр обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил
© Министерство бороны России
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА – над территорией Московского региона",- говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния