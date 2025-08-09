https://crimea.ria.ru/20250809/v-sochi-zaderzhivaetsya-35-reysov-na-vylet-1148606198.html

В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. После снятия ограничений аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию, 35 рейсов на вылет задержаны. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, предпринимают все необходимые меры для оперативной нормализации расписания, уточнили в пресс-службе.При этом, как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Саратова и Ижевска, которые были временно закрыты в субботу, вновь принимают рейсы."Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - напомнил он в своем Telegram-канале.Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот""Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июляПервый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

