В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет
В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет
После снятия ограничений аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию, 35 рейсов на вылет задержаны. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T12:38
2025-08-09T12:38
сочи
аэропорт
авиация
росавиация
новости
кубань
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. После снятия ограничений аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию, 35 рейсов на вылет задержаны. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, предпринимают все необходимые меры для оперативной нормализации расписания, уточнили в пресс-службе.При этом, как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Саратова и Ижевска, которые были временно закрыты в субботу, вновь принимают рейсы."Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - напомнил он в своем Telegram-канале.Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот""Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июляПервый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне
В Сочи задерживается 35 рейсов на вылет

Аэропорт в Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию

12:38 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. После снятия ограничений аэропорт Сочи работает без ограничений по фактическому расписанию, 35 рейсов на вылет задержаны. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Рейсы на прилет обслуживаются по факту прибытия, рейсы на вылет - по факту очередности и готовности воздушных судов. Более 80 рейсов уже вылетели по маршруту назначения после снятия ограничений. В данный момент 35 задержанных рейсов (более двух часов)", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, предпринимают все необходимые меры для оперативной нормализации расписания, уточнили в пресс-службе.
"Ситуация в терминалах спокойная: с пассажирами работают представители аэропорта и авиакомпаний и обслуживают согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам", - добавили воздушной гавани, порекомендовав пассажирам уточнять статус рейсов через колл-центры авиаперевозчиков, смотреть онлайн-табло на сайте и прислушиваться к аудиообъявлениям в терминале.
При этом, как сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Саратова и Ижевска, которые были временно закрыты в субботу, вновь принимают рейсы.
"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - напомнил он в своем Telegram-канале.
Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.
