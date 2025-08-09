https://crimea.ria.ru/20250809/v-rossii-vremenno-zakryli-sem-aeroportov-1148603571.html

В России временно закрыли семь аэропортов

В России временно закрыли семь аэропортов - РИА Новости Крым, 09.08.2025

В России временно закрыли семь аэропортов

Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T09:33

2025-08-09T09:33

2025-08-09T10:20

авиация

росавиация

аэропорт

россия

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/34/173474_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_f264615d762debdf20573409cf940587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Кроме того, двумя часами ранее был также временно закрыт аэропорт в Саратове ("Гагарин")Кореняко напомнил, что данные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причинаТревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот""Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиация, росавиация, аэропорт, россия, безопасность, новости