В России временно закрыли семь аэропортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Кроме того, двумя часами ранее был также временно закрыт аэропорт в Саратове ("Гагарин")Кореняко напомнил, что данные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.
09:33 09.08.2025 (обновлено: 10:20 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Казани, Калуги ("Грабцево"), Нижнекамска ("Бегишево"), Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка") - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель Росавиации.
Кроме того, двумя часами ранее был также временно закрыт аэропорт в Саратове ("Гагарин")
Кореняко напомнил, что данные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил он.
Накануне ограничения
на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет
25 самолетов.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.
