Рейтинг@Mail.ru
В России временно закрыли семь аэропортов - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/v-rossii-vremenno-zakryli-sem-aeroportov-1148603571.html
В России временно закрыли семь аэропортов
В России временно закрыли семь аэропортов - РИА Новости Крым, 09.08.2025
В России временно закрыли семь аэропортов
Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T09:33
2025-08-09T10:20
авиация
росавиация
аэропорт
россия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/34/173474_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_f264615d762debdf20573409cf940587.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Кроме того, двумя часами ранее был также временно закрыт аэропорт в Саратове ("Гагарин")Кореняко напомнил, что данные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причинаТревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот""Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/17/34/173474_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_84cfc1c8f2d82fbfb387521971bcf911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авиация, росавиация, аэропорт, россия, безопасность, новости
В России временно закрыли семь аэропортов

В семи российских аэропортах ввели ограничения на полеты - Росавиация

09:33 09.08.2025 (обновлено: 10:20 09.08.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет аэробус А-319-100 авиакомпании German Wings
Самолет аэробус А-319-100 авиакомпании German Wings - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Временно закрытыми оказались закрыты аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, а также Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Саратова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Казани, Калуги ("Грабцево"), Нижнекамска ("Бегишево"), Самары ("Курумоч"), Ульяновска ("Баратаевка") - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель Росавиации.
Кроме того, двумя часами ранее был также временно закрыт аэропорт в Саратове ("Гагарин")
Кореняко напомнил, что данные ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - добавил он.
Накануне ограничения на полеты вводили в аэропорту Сочи. После ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности, более чем на два часа задержался вылет 25 самолетов.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самолет рейсом Москва-Сочи экстренно сел в Астрахани - причина
Тревожная информация – Песков о сообщении про атаку хакеров на "Аэрофлот"
"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля
 
АвиацияРосавиацияАэропортРоссияБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
10:52Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
10:44Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
10:32Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
10:17Пожар в горах над Ялтой - что известно
10:14Взрыв газа в Стерлитамаке - пострадали 16 человек
10:05Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
09:45Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
09:33В России временно закрыли семь аэропортов
09:12Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
08:46Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота
08:25Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
07:36"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
07:2197 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
07:03Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы
07:01Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
02:00Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
00:13Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
Лента новостейМолния