Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
Арбузное экзотик-шоу под дынный аккомпанемент прошло в Бахчисарае в субботу. Об этом сообщили в парке миниатюр.
2025-08-09
2025-08-09T20:03
виктор жиленко
бахчисарайский парк миниатюр
бахчисарайский район
бахчисарай
новости
арбуз
туризм
туризм в крыму
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Арбузное экзотик-шоу под дынный аккомпанемент прошло в Бахчисарае в субботу. Об этом сообщили в парке миниатюр.По словам организаторов, шоу стало туристической новинкой этого сезона. Зрители смогли увидеть, как из арбуза мастера по карвингу (искусство художественной резьбы по овощам и фруктам - ред.) создают шедевры.Также в парке организовали выставку резных арбузов и дынь от крымских умельцев. Туристов и жителей Крыма встречали арбузные фотозона и живая музыка в исполнении саксофониста.Ранее директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщал РИА Новости Крым, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.
бахчисарайский район
бахчисарай
виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, бахчисарайский район, бахчисарай, новости, арбуз, туризм, туризм в крыму, новости крыма, общество
Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу

Арбузное экзотик-шоу устроили в Бахчисарайском районе Крыма

20:09 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Арбузное экзотик-шоу под дынный аккомпанемент прошло в Бахчисарае в субботу. Об этом сообщили в парке миниатюр.
По словам организаторов, шоу стало туристической новинкой этого сезона. Зрители смогли увидеть, как из арбуза мастера по карвингу (искусство художественной резьбы по овощам и фруктам - ред.) создают шедевры.

"Ну и главным дегустатором экзотических творений выступит бегемот Морячка Соня, как говорится, на зуб попробует арбузные шедевры!" - отметили организаторы.

Также в парке организовали выставку резных арбузов и дынь от крымских умельцев. Туристов и жителей Крыма встречали арбузные фотозона и живая музыка в исполнении саксофониста.
Ранее директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщал РИА Новости Крым, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на август
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
 
