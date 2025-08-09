https://crimea.ria.ru/20250809/turisticheskaya-novinka-sezona-v-krymu-proveli-arbuznoe-ekzotik-shou-1148609293.html

Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу

Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу

Арбузное экзотик-шоу под дынный аккомпанемент прошло в Бахчисарае в субботу. Об этом сообщили в парке миниатюр. РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T20:09

2025-08-09T20:09

2025-08-09T20:03

виктор жиленко

бахчисарайский парк миниатюр

бахчисарайский район

бахчисарай

новости

арбуз

туризм

туризм в крыму

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148608975_0:291:740:707_1920x0_80_0_0_2bd4d3a831c0e5a42615991b384ac261.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Арбузное экзотик-шоу под дынный аккомпанемент прошло в Бахчисарае в субботу. Об этом сообщили в парке миниатюр.По словам организаторов, шоу стало туристической новинкой этого сезона. Зрители смогли увидеть, как из арбуза мастера по карвингу (искусство художественной резьбы по овощам и фруктам - ред.) создают шедевры.Также в парке организовали выставку резных арбузов и дынь от крымских умельцев. Туристов и жителей Крыма встречали арбузные фотозона и живая музыка в исполнении саксофониста.Ранее директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщал РИА Новости Крым, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где отдохнуть с друзьями – Крым в топе направлений на августРоссияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидерыВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке

бахчисарайский район

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор жиленко, бахчисарайский парк миниатюр, бахчисарайский район, бахчисарай, новости, арбуз, туризм, туризм в крыму, новости крыма, общество