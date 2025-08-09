Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
Арбузное экзотик-шоу устроили в Бахчисарайском районе Крыма – видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Арбузное экзотик-шоу под дынный аккомпанемент прошло в Бахчисарае в субботу. Об этом сообщили в парке миниатюр.
По словам организаторов, шоу стало туристической новинкой этого сезона. Зрители смогли увидеть, как из арбуза мастера по карвингу (искусство художественной резьбы по овощам и фруктам - ред.) создают шедевры.
"Ну и главным дегустатором экзотических творений выступит бегемот Морячка Соня, как говорится, на зуб попробует арбузные шедевры!" - отметили организаторы.
Также в парке организовали выставку резных арбузов и дынь от крымских умельцев. Туристов и жителей Крыма встречали арбузные фотозона и живая музыка в исполнении саксофониста.
Ранее директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко сообщал РИА Новости Крым, что в Феодосии появится самый большой в мире крокодиляриум, где также расположится аттракцион с живыми акулами. По его словам, акуляриум планируется устроить по примеру зарубежных, где в одном бассейне находятся десятки акул, которых можно кормить.
