Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +20...25, днем ожидается до +33 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

