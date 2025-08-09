Рейтинг@Mail.ru
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
В субботу область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-09T00:01
2025-08-08T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +32...34.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +20...25, днем ожидается до +33 градусов.
Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу

В Крыму в субботу будет ветрено и жарко

00:01 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В субботу область повышенного атмосферного давления и тропическая воздушная масса обеспечат в Крыму сухую и жаркую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, 9 августа местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, на побережье до +25; днем +29…34, в горах +23…28", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +32...34.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...22, днем +29...31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +20...25, днем ожидается до +33 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
