Рейтинг@Mail.ru
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/sportkompleksy-i-basseyny-kak-v-krymu-razvivaetsya-massovyy-sport-1148603857.html
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T10:44
2025-08-09T10:44
спорт
сергей аксенов
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148604107_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_63b1f170426b67d3d9090ccf45717065.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, поздравляя всех причастных с Днем физкультурника в России.По словам Гоцанюка, в Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание. Говоря о достижениях крымских спортсменов, он отметил, что этом году они завоевали 1395 медалей, из которых 463 — золотые, и пожелал всем здоровья, успехов и новых побед.В мае глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов сообщал, что строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса планируется начать в городе в ближайшее время.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148604107_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1b2f2219b763c7d9381861cd6088ad3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, сергей аксенов, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, общество
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт

В Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание - Гоцанюк

10:44 09.08.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаКак в Крыму развивается массовый спорт
Как в Крыму развивается массовый спорт
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, поздравляя всех причастных с Днем физкультурника в России.

"В 2025 году введены в эксплуатацию два ФОКа в селах Перово и Доброе, до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи, проведен капремонт 14 спортобъектов, реализованы многие другие проекты", - написал он в своем Telegram-канале в День физкультурника, который назвал праздником силы, движения и несгибаемого духа.

По словам Гоцанюка, в Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание. Говоря о достижениях крымских спортсменов, он отметил, что этом году они завоевали 1395 медалей, из которых 463 — золотые, и пожелал всем здоровья, успехов и новых побед.
В мае глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов сообщал, что строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса планируется начать в городе в ближайшее время.
Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спорта
Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены
В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
 
СпортСергей АксеновЮрий ГоцанюкКрымНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:01Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после взрыва в 20-этажке
10:52Взрыв на заводе в Башкирии: число пострадавших выросло до 25 человек
10:44Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
10:32Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
10:17Пожар в горах над Ялтой - что известно
10:14Взрыв газа в Стерлитамаке - пострадали 16 человек
10:05Маргарита Симоньян: "Желание стать священником – это благословение"
09:45Над Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ
09:33В России временно закрыли семь аэропортов
09:12Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
08:46Гангутское сражение: первый морской триумф русского флота
08:25Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
07:36"Формула прописана": политолог оценил роль встречи Путина и Трампа
07:2197 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ
07:03Крымский мост сейчас: ситуация на утро субботы
07:01Женщина погибла при атаке БПЛА в Белгородской области
02:00Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа
00:13Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
Лента новостейМолния