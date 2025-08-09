https://crimea.ria.ru/20250809/sportkompleksy-i-basseyny-kak-v-krymu-razvivaetsya-massovyy-sport-1148603857.html

Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт

Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В этом году в селах Перово и Доброе Симферопольского района введены в эксплуатацию два физкультурно-спортивных комплекса, а до конца года будет возведен модульный бассейн в Керчи. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, поздравляя всех причастных с Днем физкультурника в России.По словам Гоцанюка, в Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание. Говоря о достижениях крымских спортсменов, он отметил, что этом году они завоевали 1395 медалей, из которых 463 — золотые, и пожелал всем здоровья, успехов и новых побед.В мае глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов сообщал, что строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса планируется начать в городе в ближайшее время.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения, в частности, грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаВысокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсменыВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК

