Скончался народный артист России Иван Краско

Скончался народный артист России Иван Краско - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Скончался народный артист России Иван Краско

2025-08-09 Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр...

2025-08-09T12:26

2025-08-09T12:26

2025-08-09T12:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.Ранее в начале августа сообщалось, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

