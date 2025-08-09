https://crimea.ria.ru/20250809/skonchalsya-narodnyy-artist-rossii-ivan-krasko-1148605748.html
Скончался народный артист России Иван Краско
Скончался народный артист России Иван Краско - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Скончался народный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T12:26
2025-08-09T12:26
2025-08-09T12:41
утраты
память
кино
общество
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148605608_0:261:2715:1788_1920x0_80_0_0_b24e6c9f5d022d8af2db5bd9341f1e8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.Ранее в начале августа сообщалось, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250809/biografiya-ivana-krasko-1148605997.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148605608_0:7:2715:2043_1920x0_80_0_0_685fd73c1d463eaf82f8dbb346cab941.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, память, кино, общество, россия, новости
Скончался народный артист России Иван Краско
Скончался народный артист России Иван Краско
12:26 09.08.2025 (обновлено: 12:41 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
"Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши", – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в начале августа сообщалось, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.