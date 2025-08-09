Рейтинг@Mail.ru
Скончался народный артист России Иван Краско - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Скончался народный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.Ранее в начале августа сообщалось, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Скончался народный артист России Иван Краско

12:26 09.08.2025 (обновлено: 12:41 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, скончался, сообщил сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.
"Сегодня ушел из жизни Иван Иванович Краско. Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши", – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в начале августа сообщалось, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
Лента новостейМолния