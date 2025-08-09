https://crimea.ria.ru/20250809/simonyan-nazvala-glavnye-kachestva-nastoyaschego-zhurnalista-1148614584.html

Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Настоящий профессиональный журналист должен быть в первую очередь любопытен, ему должны быть интересны люди и истории. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Новом Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости Крым.При этом такие качества, как честность, ответственность, самодисциплина, нужны для любой профессии, подчеркнула она.Лучшим и главным журналистом современности главред медиагрупы "Россия сегодня" и RT назвала основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа."Это человек, который пожертвовал своей свободой и едва-едва не пожертвовал жизнью. Он знал, на что шел", - отметила она.Симоньян рассказала, что много общалась с Ассанжем, и он говорил, что главное дело его жизни - "обличать вранье, рассказывать людям правду и пальцем показывать на этих врунишек"."Это достойно огромного уважения. Это настоящая журналистика", - заключила Симоньян.Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событийСимоньян назвала главную идею своей новой книгиМногие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян

