Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
Настоящий журналист должен быть в первую очередь любопытен – Симоньян
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Настоящий профессиональный журналист должен быть в первую очередь любопытен, ему должны быть интересны люди и истории. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Новом Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Журналист в первую очередь должен быть любопытен, иначе он журналистом быть не сможет. Журналисту должны быть интересны люди, истории. И должно быть интересно об этом рассказывать. То есть, с одной стороны, он должен быть любопытен, а с другой стороны, он должен иметь такую потребность, что когда он свое любопытство удовлетворит и сам соберет информацию, он кому-то об этом расскажет и это передаст", - сказала Симоньян.
При этом такие качества, как честность, ответственность, самодисциплина, нужны для любой профессии, подчеркнула она.
Лучшим и главным журналистом современности главред медиагрупы "Россия сегодня" и RT назвала основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Это человек, который пожертвовал своей свободой и едва-едва не пожертвовал жизнью. Он знал, на что шел", - отметила она.
Симоньян рассказала, что много общалась с Ассанжем, и он говорил, что главное дело его жизни - "обличать вранье, рассказывать людям правду и пальцем показывать на этих врунишек".
"Это достойно огромного уважения. Это настоящая журналистика", - заключила Симоньян.
Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.
