Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию

Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта
2025-08-09T00:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, пишет РИА Новости.Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.Он отметил, что уверен в прочности мирного соглашения."Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - добавил глава Белого дома.
Трамп: Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда
00:13 09.08.2025 (обновлено: 00:14 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, пишет РИА Новости.
"Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.
Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.
"Я дал им личное обязательство: если возникнет конфликт, они оба знают — позвонят мне, и мы все уладим", — заверил Трамп.
Он отметил, что уверен в прочности мирного соглашения.
"Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - добавил глава Белого дома.
