Рейтинг@Mail.ru
Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/prekratit-boi-navsegda-ssha-armeniya-i-azerbaydzhan-podpisali-deklaratsiyu-1148601103.html
Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T00:13
2025-08-09T00:14
сша
армения
азербайджан
в мире
политика
дональд трамп
новости
никол пашинян
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_7198c83061a5e428c04d51df60bc1c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, пишет РИА Новости.Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.Он отметил, что уверен в прочности мирного соглашения."Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - добавил глава Белого дома. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
армения
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a69f3ec84acab1534e98e0451fec3669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, армения, азербайджан, в мире, политика, дональд трамп, новости, никол пашинян, ильхам алиев
Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию

Трамп: Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда

00:13 09.08.2025 (обновлено: 00:14 09.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, пишет РИА Новости.

"Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения", — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.

Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.

"Я дал им личное обязательство: если возникнет конфликт, они оба знают — позвонят мне, и мы все уладим", — заверил Трамп.

Он отметил, что уверен в прочности мирного соглашения.
"Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - добавил глава Белого дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШААрменияАзербайджанВ миреПолитикаДональд ТрампНовостиНикол ПашинянИльхам Алиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:13Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию
00:01Тропики в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:44Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
23:40Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа
23:33До 12 выросло число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике
23:2066 беспилотников сбили над Крымом и семью регионами России
23:04Атаки на регионы РФ и международные разговоры Путина – главное за день
22:27Пять суперспособностей кошек: но любим мы их не за это
22:20Крымский мост – обстановка к вечеру пятницы
22:14В Сочи отменили беспилотную опасность
22:12Симоньян назвала главную идею своей новой книги
21:51"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом Херсонесе
21:41Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма
21:32Магнитная буря на пике – Земля пересекла край корональной дыры
21:26Симоньян рассказала, как ИИ изменит облик человечества
21:11Просто сказка: погода в Крыму на выходных
20:58В Сочи отражают атаку беспилотников
20:54Девять микрорайонов Симферополя остались без воды
20:36Многие люди на Западе видят в России спасение для своих семей – Симоньян
Лента новостейМолния