https://crimea.ria.ru/20250809/prekratit-boi-navsegda-ssha-armeniya-i-azerbaydzhan-podpisali-deklaratsiyu-1148601103.html

Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию

Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию - РИА Новости Крым, 09.08.2025

Прекратить бои навсегда: США, Армения и Азербайджан подписали декларацию

Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта... РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T00:13

2025-08-09T00:13

2025-08-09T00:14

сша

армения

азербайджан

в мире

политика

дональд трамп

новости

никол пашинян

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_7198c83061a5e428c04d51df60bc1c13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании конфликта между Ереваном и Баку, пишет РИА Новости.Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.Он отметил, что уверен в прочности мирного соглашения."Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", - добавил глава Белого дома. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

армения

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, армения, азербайджан, в мире, политика, дональд трамп, новости, никол пашинян, ильхам алиев