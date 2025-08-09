Рейтинг@Mail.ru
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
В микрорайоне Васильевка в Ялте горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника. К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В микрорайоне Васильевка в Ялте горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника. К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Об этом сообщает МЧС России.В МЧС добавили, что к месту пожара организован подвоз воды. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС

Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар в Крыму

11:47 09.08.2025 (обновлено: 11:49 09.08.2025)
 
Тушение пожара. Архивное фото
Тушение пожара. Архивное фото
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В микрорайоне Васильевка в Ялте горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника. К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Об этом сообщает МЧС России.
"Площадь возгорания уточняется. К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РК, "КРЫМ-СПАС" и специалисты лесоохотничьего хозяйства. Всего на месте работают 130 специалистов и 37 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что к месту пожара организован подвоз воды. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.
Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника.
