https://crimea.ria.ru/20250809/pozhar-v-zapovednike-v-krymu-tushit-aviatsiya-mchs-1148605090.html
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
В микрорайоне Васильевка в Ялте горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника. К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T11:47
2025-08-09T11:47
2025-08-09T11:49
пожар
заповедники
фгбу "заповедный крым"
ялта
крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147906306_8:0:756:421_1920x0_80_0_0_8c19927f3bb7c95c5491d185f8794b0d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В микрорайоне Васильевка в Ялте горит сухая растительность на открытой территории природного заповедника. К ликвидации привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым. Об этом сообщает МЧС России.В МЧС добавили, что к месту пожара организован подвоз воды. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250809/krayne-slozhnyy-uchastok-v-krymu-gorit-zapovednik-1148603958.html
заповедники
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147906306_101:0:662:421_1920x0_80_0_0_edd34a8ead44d32f04cd78e868643452.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, заповедники, фгбу "заповедный крым", ялта, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма
Пожар в заповеднике в Крыму тушит авиация МЧС
Авиация МЧС России тушит ландшафтный пожар в Крыму
11:47 09.08.2025 (обновлено: 11:49 09.08.2025)