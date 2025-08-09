Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

80 лет со дня второй атомной бомбардировки Нагасаки – фото

Девятого августа 1945 года США второй раз в истории применили ядерное оружие, сбросив атомную бомбу на Нагасаки. Общее количество жертв оценивается примерно в 140 тысяч человек. О событиях 80-летней давности — в фотоленте Ria.ru.