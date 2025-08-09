Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Хиросима подверглась удару 6 августа 1945 года, Нагасаки — три дня спустя.
На фото: последствия атомного взрыва в Нагасаки
В 11:01 9 августа 1945 года бомбардировщик B-29 ВВС США сбросил на Нагасаки атомную бомбу "Толстяк" с плутониевым зарядом. Тротиловый эквивалент составлял 20 тысяч тонн.
На фото: атомная бомба "Толстяк". Из книги Д. Мондейла "Иллюстрированная история ВВС США", Лондон, 1971
Радиус полного разрушения в Нагасаки — 1,6 километра. Огненный смерч, как в Хиросиме, не возник из-за холмистой местности, но пожары бушевали.
"Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты", — говорилось в одном из японских докладов о последствиях бомбардировки Нагасаки.
После бомбардировки два часа шел черный, как нефть, радиоактивный дождь.
В Нагасаки погибло и пропало без вести более 73 тысяч человек, еще 35 тысяч умерли от облучения и ранений.
Бомбардировками мирных японских городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.
С каждым годом в Японии остается все меньше тех, кто пережил атомные бомбардировки. Сейчас в стране осталось 99 тысяч выживших и получивших облучение, их средний возраст — 86 лет.
