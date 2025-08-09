Рейтинг@Mail.ru
Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки
Девятого августа 1945 года США второй раз в истории применили ядерное оружие, сбросив атомную бомбу на Нагасаки. Общее количество жертв оценивается примерно в 140 тысяч человек. О событиях 80-летней давности — в фотоленте Ria.ru.
2025-08-09T15:41
2025-08-09T15:42
в мире
япония
история
фото
хиросима
атомная бомба
сша
япония
хиросима
сша
в мире, япония, история, фото, хиросима, атомная бомба, сша, фото
Память о Нагасаки: 80 лет со дня второй атомной бомбардировки

80 лет со дня второй атомной бомбардировки Нагасаки – фото

15:41 09.08.2025 (обновлено: 15:42 09.08.2025)
 
Девятого августа 1945 года США второй раз в истории применили ядерное оружие, сбросив атомную бомбу на Нагасаки. Общее количество жертв оценивается примерно в 140 тысяч человек. О событиях 80-летней давности — в фотоленте Ria.ru.
© Getty Images / Historical

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Хиросима подверглась удару 6 августа 1945 года, Нагасаки — три дня спустя.

На фото: последствия атомного взрыва в Нагасаки

Последствия атомного взрыва в Нагасаки
1 из 8

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Хиросима подверглась удару 6 августа 1945 года, Нагасаки — три дня спустя.

На фото: последствия атомного взрыва в Нагасаки

© Getty Images / Historical
© РИА Новости

В 11:01 9 августа 1945 года бомбардировщик B-29 ВВС США сбросил на Нагасаки атомную бомбу "Толстяк" с плутониевым зарядом. Тротиловый эквивалент составлял 20 тысяч тонн.

На фото: атомная бомба "Толстяк". Из книги Д. Мондейла "Иллюстрированная история ВВС США", Лондон, 1971

Атомная бомба Толстяк
2 из 8

В 11:01 9 августа 1945 года бомбардировщик B-29 ВВС США сбросил на Нагасаки атомную бомбу "Толстяк" с плутониевым зарядом. Тротиловый эквивалент составлял 20 тысяч тонн.

На фото: атомная бомба "Толстяк". Из книги Д. Мондейла "Иллюстрированная история ВВС США", Лондон, 1971

© РИА Новости
© Getty Images / Dukas

Радиус полного разрушения в Нагасаки — 1,6 километра. Огненный смерч, как в Хиросиме, не возник из-за холмистой местности, но пожары бушевали.

Последствия атомного взрыва в Нагасаки
3 из 8

Радиус полного разрушения в Нагасаки — 1,6 километра. Огненный смерч, как в Хиросиме, не возник из-за холмистой местности, но пожары бушевали.

© Getty Images / Dukas
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

"Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты", — говорилось в одном из японских докладов о последствиях бомбардировки Нагасаки.

Последствия атомного взрыва в Нагасаки
4 из 8

"Город напоминает кладбище, на котором не уцелело ни одной надгробной плиты", — говорилось в одном из японских докладов о последствиях бомбардировки Нагасаки.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
© Getty Images / Apic

После бомбардировки два часа шел черный, как нефть, радиоактивный дождь.

Последствия атомного взрыва в Нагасаки
5 из 8

После бомбардировки два часа шел черный, как нефть, радиоактивный дождь.

© Getty Images / Apic
© Getty Images / Galerie Bilderwelt

В Нагасаки погибло и пропало без вести более 73 тысяч человек, еще 35 тысяч умерли от облучения и ранений.

Последствия атомного взрыва в Нагасаки
6 из 8

В Нагасаки погибло и пропало без вести более 73 тысяч человек, еще 35 тысяч умерли от облучения и ранений.

© Getty Images / Galerie Bilderwelt
© Getty Images / Universal History Archive

Бомбардировками мирных японских городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

Последствия атомного взрыва в Нагасаки
7 из 8

Бомбардировками мирных японских городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

© Getty Images / Universal History Archive
© Getty Images / Dukas

С каждым годом в Японии остается все меньше тех, кто пережил атомные бомбардировки. Сейчас в стране осталось 99 тысяч выживших и получивших облучение, их средний возраст — 86 лет.

Ребенок. переживший атомный взрыв в Нагасаки
8 из 8

С каждым годом в Японии остается все меньше тех, кто пережил атомные бомбардировки. Сейчас в стране осталось 99 тысяч выживших и получивших облучение, их средний возраст — 86 лет.

© Getty Images / Dukas
 
В миреЯпонияИсторияФотоХиросимаАтомная бомбаСША
 
