Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников

Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг– РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По семь беспилотников сбиты над территориями Тульской и Брянской областей, четыре уничтожено над Краснодарским краем, три - над Калужской областью, два над Орловской, один дрон уничтожен над территорией Курской области. Также два вражеских беспилотника сбиты над акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны РФ.Днем в субботу вражеские атаки дронов продолжились. Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Атаку отражали с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО.В период до полудня российские военные уничтожили еще 44 украинских беспилотника: над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.Позже силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. За два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.Еще через три часа 35 украинских беспилотников уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на КубаньСупруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиЧетыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани

