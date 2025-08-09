Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T21:41
2025-08-09T21:42
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
безопасность
азовское море
краснодарский край
тульская область
брянская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг– РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По семь беспилотников сбиты над территориями Тульской и Брянской областей, четыре уничтожено над Краснодарским краем, три - над Калужской областью, два над Орловской, один дрон уничтожен над территорией Курской области. Также два вражеских беспилотника сбиты над акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны РФ.Днем в субботу вражеские атаки дронов продолжились. Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Атаку отражали с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО.В период до полудня российские военные уничтожили еще 44 украинских беспилотника: над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.Позже силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. За два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.Еще через три часа 35 украинских беспилотников уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами России.
азовское море
краснодарский край
тульская область
брянская область
калужская область
орловская область
курская область
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников

Над Азовским морем и шестью регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА

21:41 09.08.2025 (обновлено: 21:42 09.08.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг– РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
период с 18.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По семь беспилотников сбиты над территориями Тульской и Брянской областей, четыре уничтожено над Краснодарским краем, три - над Калужской областью, два над Орловской, один дрон уничтожен над территорией Курской области. Также два вражеских беспилотника сбиты над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны РФ.
Днем в субботу вражеские атаки дронов продолжились. Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Атаку отражали с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО.
В период до полудня российские военные уничтожили еще 44 украинских беспилотника: над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.
Позже силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. За два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.
Еще через три часа 35 украинских беспилотников уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами России.
