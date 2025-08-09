https://crimea.ria.ru/20250809/nad-azovskim-morem-i-shestyu-regionami-rossii-sbity-26-bespilotnikov-1148618150.html
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T21:41
2025-08-09T21:41
2025-08-09T21:42
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
безопасность
азовское море
краснодарский край
тульская область
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aedb66dfe814e5c47229f7c9c8130698.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг– РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за два часа уничтожили 26 украинских беспилотников над Азовским морем и шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По семь беспилотников сбиты над территориями Тульской и Брянской областей, четыре уничтожено над Краснодарским краем, три - над Калужской областью, два над Орловской, один дрон уничтожен над территорией Курской области. Также два вражеских беспилотника сбиты над акваторией Азовского моря.Ранее сообщалось, что российская ПВО в ночь на субботу уничтожила 97 украинских беспилотников над регионами России, сообщили утром в Минобороны РФ.Днем в субботу вражеские атаки дронов продолжились. Одиннадцать украинских беспилотников были уничтожены над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей за три часа. Еще десять дронов сбиты над другими регионами России. Атаку отражали с 05.10 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО.В период до полудня российские военные уничтожили еще 44 украинских беспилотника: над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.Позже силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регионы России. Дроны летели на Москву, Кубань и еще три области. За два с половиной часа над пятью регионами уничтожено 27 вражеских БПЛА.Еще через три часа 35 украинских беспилотников уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на частные дома: последствия атаки на КубаньСупруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиЧетыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
азовское море
краснодарский край
тульская область
брянская область
калужская область
орловская область
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0e1ed0393074eade168e1d13be40c13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, безопасность, азовское море, краснодарский край, тульская область, брянская область, калужская область, орловская область, курская область, новости
Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
Над Азовским морем и шестью регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА
21:41 09.08.2025 (обновлено: 21:42 09.08.2025)