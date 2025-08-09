Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага
Тысячи скал и тысячи тайн Святой Черной горы Карадаг
© Наталья ДремоваКарадаг осенью
© Наталья Дремова
Наталья Дремова
Нет такого человека, который не склонился бы здесь при виде Короля и Королевы, шествующих к Трону в окружении Свиты. А как же не согнуться, если тропа идет вверх? На затяжном подъеме впервые открывается вид на хребет Карагач с его королевскими величествами. Гигантские каменные скалы, напоминающие человеческие фигуры — первое чудо Карадага, с которым знакомятся туристы.
РИА Новости Крым решили вспомнить о самых интересных уголках горного массива, малоизвестных или забытых историях, связанных с этим местом. О сокровищах Карадага и загребущих руках, которые тянулись к ним в разное время…
Иван да Конь
Почему-то среди всех причудливых скал туристы чаще всего упоминают Ивана-Разбойника. Он просматривается с единственной тропы, по которой сегодня водят туристов. Но самый лучший вид — с моря. Там он предстает во всей своей сумрачной красе. Бухта, в которой обосновался "преступник", тоже Разбойничья.
Про нее рассказывают, что с давних времен это укромное место с удобным подъемом вверх верой и правдой служило контрабандистам. Хотя сохранилось упоминание о более тяжком злодеянии. В 1916 или 1917 году прямо на пляже этой бухты заведующий научной станцией Александр Слудский обнаружил… могилу.
"Там оказалось тело человека, которого никто из жителей не мог узнать, — писала в своем очерке о Карадаге в 1927 году крымская журналистка Нина Иванова. — Не был ли то хозяин этой Разбойничьей бухты?".
Карагач известен не только королевскими фигурами. Там же находится Чертов Камин. Здесь когда-то лава извергающего вулкана вырвалась на поверхность: получилось своеобразное каменное "кострище".
Мертвый город — возвышение с зубчатыми скалами, напоминающее руины дворцов и домов, находится на втором крупном хребте Карадага — Хопа-Топе. Правда, вход в это сумрачное таинственное царство для туристов закрыт. Полюбоваться на него можно только издали.
Знаменитые Пряничный Конь и Пирамида, Шапка Мономаха — это все тоже "визитки" Карадага. Как и прибрежная скала Золотые ворота, носившая сто лет назад менее благозвучное имя: Шайтановы ворота.
© Dmitry MakeevВ карадагском природном заповеднике
1 из 3
В карадагском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
2 из 3
В карадагском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Наталья ДремоваКарадаг осенью
3 из 3
Карадаг осенью
© Наталья Дремова
1 из 3
В карадагском природном заповеднике
© Dmitry Makeev
2 из 3
В карадагском природном заповеднике
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Карадаг осенью
© Наталья Дремова
Справка
На месте нынешнего Карадага 150-160 миллионов лет назад извергался подводный вулкан. Крым тогда еще не приподнялся над поверхностью моря. Были островки из осадочных пород, которые то возносились над водой, то разрушались. Раскаленные потоки магмы пробивались сквозь толщу пород и застывали в воде причудливыми глыбами. Потом вулкан уснул. А через десятки миллионов лет земная кора пришла в движение: лавовые толщи мялись, комкались, скручивались. И после миллионов лет покоя большая часть массива была отсечена и навсегда скрылась в море. Оставшаяся часть — это и есть горный массив Карадаг.
Это Жирный виноват?
Вот чего нет на Карадаге, так это многочисленных археологических находок. Не то, чтобы в древности людей отпугивала мрачная красота этого места. Здесь просто очень мало воды. В самые сухие годы могут пересыхать родники. В 2020-м году, например, за весь год на Карадаге только дважды выпали осадки!
Но на горе Сююру-Кая (она же Святая) люди все-таки обосновались. Академик Кеппен, исследовавший один из склонов горы в 1836 году, писал о "руинах заброшенного поселения Карадаг с армянской церковью в центре". Впрочем, руины в послевоенное время разобрали жители ближайшего села Щебетовка: требовался стройматериал.
Монастырь святого Петра, как установили ученые, перестал существовать в XVI веке. А вот почему… Крымский археолог Виктор Тур, исследовавший этот памятник, предлагал две гипотезы: вторжение ногаев или конфликт крымского хана Мехмеда II, прозванного в народе Жирным, с турецкими властями.
На Святой горе находится и могила азиза, почитаемого мусульманами святого. По преданиям, праведник Кемал-баба был захоронен здесь в XVIIвеке.
Газета "Южные ведомости", апрель 1913 г.:
"Писатель М. М. Пришвин… взбирался на Карадаг, на самом высоком месте которого, как известно, находится могила "святого"; святого этого чтут как татары, так и болгары, и русские, каждый считая его своим... По словам М. Пришвина, горы Карадага произвели на него большое впечатление".
9 января 2022, 09:06Камень с потухшего Кара-Дага украсит Сад памяти в Подольске
Странное место
На звание самого загадочного места Карадага может претендовать хребет Магнитный, увенчанный приметной скалой Сфинкс.
Здесь, на одной из скальных вершин, лишенной почвы, могут сбоить гаджеты, останавливаться часы. Телефоны, имеющие полный заряд, разряжались "в ноль". А стрелка компаса "сходит с ума", крутится во все стороны света. Эта аномалия Карадага была открыта в 1921 году.
На Магнитном хребте находится несколько даек: так геологи называют вертикальные разломы с хорошо видимыми пластами горных пород. Одной из самых красивых даек считается Стена Лагорио, названная в честь одного из первых исследователей Карадага.
Кстати
Уроженец Феодосии, профессор Варшавского университета Александр Лагорио занимался изучением вулканических пород Карадага. 18 сентября 1897 года он провел по Карадагу экскурсию для 165 российских и иностранных геологов, участников VII сессии Международного геологического конгресса.
К 125-летию этого события недавно в Карадагском заповеднике по тому же маршруту в 13,5 км прошла экскурсия для журналистов, геологов и сотрудников Крымской астрофизической обсерватории.
Копали и взрывали
Карадаг пережил не одно нашествие коммерчески озабоченных людей. В 1910 году здесь начались разработки пуццолановых залежей. Этот минерал используется для придания прочности цементу. Из него состоял весь купол Святой горы — и в перспективе карьер "съел" бы ее полностью. Для транспортировки породы начали строить канатную дорогу.
К счастью, так и не достроили, и гора уцелела: помешала революция.
К счастью, так и не достроили, и гора уцелела: помешала революция.
А манией соорудить на Карадаге канатную дорогу много десятилетий спустя заболела украинская политическая знаменитость Юлия Тимошенко. Она планировала соорудить себе дачу в заповеднике. Но не подниматься же туда пешком? Под опоры успели уже разметить места. Но, к счастью, этот проект не осуществился.
© Наталья ДремоваКарадагская яшма различных оттенков
1 из 3
Карадагская яшма различных оттенков
© Наталья Дремова
© Наталья ДремоваАгат с Карадага
2 из 3
Агат с Карадага
© Наталья Дремова
© Наталья ДремоваПолудрагоценные камни Карадага
3 из 3
Полудрагоценные камни Карадага
© Наталья Дремова
1 из 3
Карадагская яшма различных оттенков
© Наталья Дремова
2 из 3
Агат с Карадага
© Наталья Дремова
3 из 3
Полудрагоценные камни Карадага
© Наталья Дремова
Сокровища Карадага — полудрагоценные камни: сердолик, агат, яшма, очень редкие опалы, аметисты. Отдыхающие, добравшиеся до Карадага, не упускали возможности привезти такие сувениры. Чем и пользовались местные жители.
Но настоящим испытанием для Карадага стал "самоцветный бум" в 70-х: после выхода в свет и распространившейся по всему СССР книги крымского минералога Супрычева. Охотники за камнями со всей страны отправлялись в горы с кирками и ломами. И даже со взрывчаткой. Ломали скалы, дробили камни, просеивали гальку и погружались с аквалангами на дно.
Формально природоохранный статус Карадаг имел с 1947 года. Но фактически не охранялся. Только создание заповедника в 1979 году утихомирило "кладоискателей". И то они поначалу проникали на Карадаг.
"В 70-х копатели изрядно поживились, разоряя яшмовые жилы, которые обнаружили еще до войны, но разработку так и не начали, — сообщил инженер отдела биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — Карадагского природного заповедника РАН Евгений Шибаев. — Конечно, и патрулировали заповедник, и проверяли людей, которые заходили на территорию. Но они добычу ухитрялись выносить, прятали. Мы до сих пор находим "закопушки" того времени: прогнивший мешок или пакет с камнями вымываются в сильные ливни".
16 мая, 12:35Виновник масштабного пожара на Карадаге получил срок
Змей ждет
Карадагский змей принимает посетителей в рабочие дни и часы в Музее истории и природы Карадага. Сразу слева у входа. Макет головы таинственного чудовища и даже панно с игривыми плезиозаврами — ответ ученых на полюбившийся туристам миф.
Конечно, никакой змей у берегов Карадага не водится. Погибшие дельфины якобы со следами огромных челюстей на теле — следы трапезы катранов. Сглаживаясь, отдельные укусы формируют "след челюсти". Ну, а очевидцы, конечно, что-то видеть могли. Но что?
"Это было в 2019 году, я поднялся на Хопа-Топе, и сверху увидел: из грота в море выходит… что-то, — рассказал инженер по защите и охране леса Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — Карадагского природного заповедника РАН Дмитрий Новиков. — В ширину метра три, "хвост" длиннющий. Я видел это: море чистое, обзор сверху великолепный! Спустился вниз, побежал к другу, у которого катер есть, и с пеной на губах уговаривал идти смотреть на змея. Он посмеялся, но подошли мы на катере к этому месту. А это был большой косяк рыбы, горбыля…
Еще один миф — об одной из карадагских вершин, Балалы-Кая. Там находилась мини-обсерватория: станция "Луна". Построена в 60-е годы. При определенной фазе Луны можно было хорошо различить некоторые кратеры. В 90-е годы ее разобрали на металлолом. Остался остов с определенного ракурса похожий на корабль. Любителям мистики этого оказалось достаточно, чтобы провозгласить Карадаг местом, где лежит… Ноев ковчег!
А "живая вода" на Карадаге имеется. Родник Гяур-Чешме на Святой горе. В его воде содержится редкий, необходимый организму микроэлемент селен. Его еще называют "микроэлемент молодости".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.