Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага

Мимо Мертвого города к "живой воде": тайны Карадага

РИА Новости Крым, 09.08.2025

2025-08-09T09:12

2025-08-09T09:12

2025-08-09T06:23

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124597575_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2f3bfd0f0333d533b2e98c5473331855.jpg

Наталья ДремоваНет такого человека, который не склонился бы здесь при виде Короля и Королевы, шествующих к Трону в окружении Свиты. А как же не согнуться, если тропа идет вверх? На затяжном подъеме впервые открывается вид на хребет Карагач с его королевскими величествами. Гигантские каменные скалы, напоминающие человеческие фигуры — первое чудо Карадага, с которым знакомятся туристы.РИА Новости Крым решили вспомнить о самых интересных уголках горного массива, малоизвестных или забытых историях, связанных с этим местом. О сокровищах Карадага и загребущих руках, которые тянулись к ним в разное время…Иван да КоньПочему-то среди всех причудливых скал туристы чаще всего упоминают Ивана-Разбойника. Он просматривается с единственной тропы, по которой сегодня водят туристов. Но самый лучший вид — с моря. Там он предстает во всей своей сумрачной красе. Бухта, в которой обосновался "преступник", тоже Разбойничья.Про нее рассказывают, что с давних времен это укромное место с удобным подъемом вверх верой и правдой служило контрабандистам. Хотя сохранилось упоминание о более тяжком злодеянии. В 1916 или 1917 году прямо на пляже этой бухты заведующий научной станцией Александр Слудский обнаружил… могилу.Карагач известен не только королевскими фигурами. Там же находится Чертов Камин. Здесь когда-то лава извергающего вулкана вырвалась на поверхность: получилось своеобразное каменное "кострище".Киммерийские миры Константина Богаевского >>Мертвый город — возвышение с зубчатыми скалами, напоминающее руины дворцов и домов, находится на втором крупном хребте Карадага — Хопа-Топе. Правда, вход в это сумрачное таинственное царство для туристов закрыт. Полюбоваться на него можно только издали.Знаменитые Пряничный Конь и Пирамида, Шапка Мономаха — это все тоже "визитки" Карадага. Как и прибрежная скала Золотые ворота, носившая сто лет назад менее благозвучное имя: Шайтановы ворота.СправкаНа месте нынешнего Карадага 150-160 миллионов лет назад извергался подводный вулкан. Крым тогда еще не приподнялся над поверхностью моря. Были островки из осадочных пород, которые то возносились над водой, то разрушались. Раскаленные потоки магмы пробивались сквозь толщу пород и застывали в воде причудливыми глыбами. Потом вулкан уснул. А через десятки миллионов лет земная кора пришла в движение: лавовые толщи мялись, комкались, скручивались. И после миллионов лет покоя большая часть массива была отсечена и навсегда скрылась в море. Оставшаяся часть — это и есть горный массив Карадаг.Это Жирный виноват?Вот чего нет на Карадаге, так это многочисленных археологических находок. Не то, чтобы в древности людей отпугивала мрачная красота этого места. Здесь просто очень мало воды. В самые сухие годы могут пересыхать родники. В 2020-м году, например, за весь год на Карадаге только дважды выпали осадки!Но на горе Сююру-Кая (она же Святая) люди все-таки обосновались. Академик Кеппен, исследовавший один из склонов горы в 1836 году, писал о "руинах заброшенного поселения Карадаг с армянской церковью в центре". Впрочем, руины в послевоенное время разобрали жители ближайшего села Щебетовка: требовался стройматериал.Монастырь святого Петра, как установили ученые, перестал существовать в XVI веке. А вот почему… Крымский археолог Виктор Тур, исследовавший этот памятник, предлагал две гипотезы: вторжение ногаев или конфликт крымского хана Мехмеда II, прозванного в народе Жирным, с турецкими властями.На Святой горе находится и могила азиза, почитаемого мусульманами святого. По преданиям, праведник Кемал-баба был захоронен здесь в XVIIвеке.Газета "Южные ведомости", апрель 1913 г.:"Писатель М. М. Пришвин… взбирался на Карадаг, на самом высоком месте которого, как известно, находится могила "святого"; святого этого чтут как татары, так и болгары, и русские, каждый считая его своим... По словам М. Пришвина, горы Карадага произвели на него большое впечатление".Странное местоНа звание самого загадочного места Карадага может претендовать хребет Магнитный, увенчанный приметной скалой Сфинкс.На Магнитном хребте находится несколько даек: так геологи называют вертикальные разломы с хорошо видимыми пластами горных пород. Одной из самых красивых даек считается Стена Лагорио, названная в честь одного из первых исследователей Карадага.КстатиУроженец Феодосии, профессор Варшавского университета Александр Лагорио занимался изучением вулканических пород Карадага. 18 сентября 1897 года он провел по Карадагу экскурсию для 165 российских и иностранных геологов, участников VII сессии Международного геологического конгресса.К 125-летию этого события недавно в Карадагском заповеднике по тому же маршруту в 13,5 км прошла экскурсия для журналистов, геологов и сотрудников Крымской астрофизической обсерватории.Копали и взрывалиКарадаг пережил не одно нашествие коммерчески озабоченных людей. В 1910 году здесь начались разработки пуццолановых залежей. Этот минерал используется для придания прочности цементу. Из него состоял весь купол Святой горы — и в перспективе карьер "съел" бы ее полностью. Для транспортировки породы начали строить канатную дорогу.К счастью, так и не достроили, и гора уцелела: помешала революция.А манией соорудить на Карадаге канатную дорогу много десятилетий спустя заболела украинская политическая знаменитость Юлия Тимошенко. Она планировала соорудить себе дачу в заповеднике. Но не подниматься же туда пешком? Под опоры успели уже разметить места. Но, к счастью, этот проект не осуществился.Сокровища Карадага — полудрагоценные камни: сердолик, агат, яшма, очень редкие опалы, аметисты. Отдыхающие, добравшиеся до Карадага, не упускали возможности привезти такие сувениры. Чем и пользовались местные жители.Но настоящим испытанием для Карадага стал "самоцветный бум" в 70-х: после выхода в свет и распространившейся по всему СССР книги крымского минералога Супрычева. Охотники за камнями со всей страны отправлялись в горы с кирками и ломами. И даже со взрывчаткой. Ломали скалы, дробили камни, просеивали гальку и погружались с аквалангами на дно.Формально природоохранный статус Карадаг имел с 1947 года. Но фактически не охранялся. Только создание заповедника в 1979 году утихомирило "кладоискателей". И то они поначалу проникали на Карадаг.Змей ждетКарадагский змей принимает посетителей в рабочие дни и часы в Музее истории и природы Карадага. Сразу слева у входа. Макет головы таинственного чудовища и даже панно с игривыми плезиозаврами — ответ ученых на полюбившийся туристам миф.Конечно, никакой змей у берегов Карадага не водится. Погибшие дельфины якобы со следами огромных челюстей на теле — следы трапезы катранов. Сглаживаясь, отдельные укусы формируют "след челюсти". Ну, а очевидцы, конечно, что-то видеть могли. Но что?"Это было в 2019 году, я поднялся на Хопа-Топе, и сверху увидел: из грота в море выходит… что-то, — рассказал инженер по защите и охране леса Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — Карадагского природного заповедника РАН Дмитрий Новиков. — В ширину метра три, "хвост" длиннющий. Я видел это: море чистое, обзор сверху великолепный! Спустился вниз, побежал к другу, у которого катер есть, и с пеной на губах уговаривал идти смотреть на змея. Он посмеялся, но подошли мы на катере к этому месту. А это был большой косяк рыбы, горбыля…Каменный зверополис: десять причудливых гор и скал Крыма >>Еще один миф — об одной из карадагских вершин, Балалы-Кая. Там находилась мини-обсерватория: станция "Луна". Построена в 60-е годы. При определенной фазе Луны можно было хорошо различить некоторые кратеры. В 90-е годы ее разобрали на металлолом. Остался остов с определенного ракурса похожий на корабль. Любителям мистики этого оказалось достаточно, чтобы провозгласить Карадаг местом, где лежит… Ноев ковчег!А "живая вода" на Карадаге имеется. Родник Гяур-Чешме на Святой горе. В его воде содержится редкий, необходимый организму микроэлемент селен. 