Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 553 автомобиля, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T11:13
2025-08-09T11:38
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 553 автомобиля, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 11 часов утра.По состоянию на семь часов утра на Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидали проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 транспортное средство.Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
Новости
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 часов утра

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи находится 553 автомобилей

11:13 09.08.2025 (обновлено: 11:38 09.08.2025)
 
© РИА Новости КрымОчереди на Крымском мосту
Очереди на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи сейчас стоят 553 автомобиля, со стороны Тамани очереди нет. Об этом сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте на 11 часов утра.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 553 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
По состоянию на семь часов утра на Крымском мосту в очереди со стороны Керчи ожидали проезда 306 автомобилей, со стороны Тамани находилось 81 транспортное средство.
Крымский мост периодически закрывают. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
На курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
Как туристу приехать в Крым по сухопутному коридору – советы эксперта
 
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
