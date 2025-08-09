Рейтинг@Mail.ru
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
Тушение пожара, который вспыхнул на заповедных землях под Ялтой осложняется крайне непростым горным рельефом, нет возможности бросить рукавную линию напрямую... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T10:32
2025-08-09T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Тушение пожара, который вспыхнул на заповедных землях под Ялтой осложняется крайне непростым горным рельефом, нет возможности бросить рукавную линию напрямую. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма".Кроме того, в пресс-службе отметили, что на месте также работают сотрудники пожарно-химической станции. Тушение осложняется не только труднодоступной местностью, но и жаркой, сухой и ветреной погодой. Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника.
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник

Тушение пожара под Ялтой осложняется труднодоступной местностью и жаркой ветреной погодой

10:32 09.08.2025 (обновлено: 10:40 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Тушение пожара, который вспыхнул на заповедных землях под Ялтой осложняется крайне непростым горным рельефом, нет возможности бросить рукавную линию напрямую. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма".
"Крайне сложный участок. Туда нет прямого подъезда, поэтому работают вручную. И рукавную линию будут тянуть метров через триста, напрямую бросить ее нельзя. Запросили все возможные подкрепления", - рассказали РИА Новости Крым в "Заповедном Крыму".
Кроме того, в пресс-службе отметили, что на месте также работают сотрудники пожарно-химической станции. Тушение осложняется не только труднодоступной местностью, но и жаркой, сухой и ветреной погодой.
Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника.
