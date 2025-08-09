https://crimea.ria.ru/20250809/krayne-slozhnyy-uchastok-v-krymu-gorit-zapovednik-1148603958.html
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
Тушение пожара, который вспыхнул на заповедных землях под Ялтой осложняется крайне непростым горным рельефом, нет возможности бросить рукавную линию напрямую... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T10:32
2025-08-09T10:32
2025-08-09T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Тушение пожара, который вспыхнул на заповедных землях под Ялтой осложняется крайне непростым горным рельефом, нет возможности бросить рукавную линию напрямую. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Заповедного Крыма".Кроме того, в пресс-службе отметили, что на месте также работают сотрудники пожарно-химической станции. Тушение осложняется не только труднодоступной местностью, но и жаркой, сухой и ветреной погодой. Ранее в субботу сообщалось, что в горах над Ялтой загорелась лесная подстилка на территории заповедника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крайне сложный участок: в Крыму горит заповедник
Тушение пожара под Ялтой осложняется труднодоступной местностью и жаркой ветреной погодой
10:32 09.08.2025 (обновлено: 10:40 09.08.2025)