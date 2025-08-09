Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю – Роскосмос
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, вернулся на Землю. Об этом сообщили в Роскосмосе.
"Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Кириллом Песковым вернулся на Землю. Экипаж с места приводнения заберет спасательное судно. Специалисты проведут медицинские обследования: измерят давление, пульс, дыхание, делают ЭКГ и при необходимости УЗИ. При приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что для восстановления и адаптации к земным экипаж Crew-10 также пройдет расширенный медосмотр, тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела. Затем космонавтов ждут ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне.
"После первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернется в Россию для продолжения восстановления", - добавили в Роскомосе.
1 августа российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).
