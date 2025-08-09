Рейтинг@Mail.ru
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/korabl-crew-dragon-s-rossiyskim-kosmonavtom-peskovym-vernulsya-na-zemlyu-1148617132.html
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T21:16
2025-08-09T20:38
роскосмос
космос
новости
общество
наса
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148617015_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_9c4c6f0af04147f01d9479f79c22b652.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, вернулся на Землю. Об этом сообщили в Роскосмосе.Отмечается, что для восстановления и адаптации к земным экипаж Crew-10 также пройдет расширенный медосмотр, тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела. Затем космонавтов ждут ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне."После первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернется в Россию для продолжения восстановления", - добавили в Роскомосе.1 августа российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148617015_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_da5b24b3bcee70c6855721e7403bfe11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос, новости, общество, наса, россия, сша
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю – Роскосмос

21:16 09.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКосмонавт Кирилл Песков
Космонавт Кирилл Песков - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Корабль Crew Dragon, на борту которого находились российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси, вернулся на Землю. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Кириллом Песковым вернулся на Землю. Экипаж с места приводнения заберет спасательное судно. Специалисты проведут медицинские обследования: измерят давление, пульс, дыхание, делают ЭКГ и при необходимости УЗИ. При приземлении на корабле "Союз" все медицинские процедуры проводятся рядом с местом посадки и в палатке", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что для восстановления и адаптации к земным экипаж Crew-10 также пройдет расширенный медосмотр, тест для оценки восстановления кровообращения при смене положения тела. Затем космонавтов ждут ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне.
"После первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернется в Россию для продолжения восстановления", - добавили в Роскомосе.
1 августа российский космонавт Олег Платонов отправился к Международной космической станции (МКС) в составе миссии Crew-11 с мыса Канаверал во Флориде. Полет выполняется на ракете-носителе Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоскосмоскосмосНовостиОбществоНАСАРоссияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
21:4480 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
21:41Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
21:16Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
20:39Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
20:29Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
20:21Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе
20:09Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
19:55"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
19:31Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
19:14Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
19:13Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:58На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
18:40Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
18:21В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
18:08Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
18:03В Севастополе потушили природный пожар
17:44В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
17:35Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
16:54В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
Лента новостейМолния