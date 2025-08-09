https://crimea.ria.ru/20250809/kakoy-segodnya-prazdnik-9-avgusta-1130410636.html

Какой сегодня праздник: 9 августа

Какой сегодня праздник: 9 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Какой сегодня праздник: 9 августа

9 августа в мире празднуют День книголюбов и сохраняют мировое разнообразие культурного ландшафта. 852 года назад начали строить знаменитую Пизанскую башню. А... РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-09T00:00

2025-08-09T00:00

2025-08-08T17:48

праздники и памятные даты

общество

новости

в мире

россия

история

искусство

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265447_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cda7c39ed4a92cbf0e9ddf24772fec8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 9 августа в мире празднуют День книголюбов и сохраняют мировое разнообразие культурного ландшафта. 852 года назад начали строить знаменитую Пизанскую башню. А еще в этот день родилась великая поп- соул- и ритм-энд-блюз-певица Уитни Хьюстон.Что празднуют в мире9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Праздник отмечают не только читатели, но и те, кто причастен к созданию книг – писатели, литераторы, издатели и работники типографий.В 1994 году Генеральная ассамблея ООН учредила 9 августа Международным днем коренных народов мира. Праздник направлен на сохранение разнообразия культурного ландшафта мира.Еще сегодня можно отметить Всемирный день каллиграфии, Международный день коворкинга, День объятий и День рукопожатия. Именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана.Знаменательные событияВ этот день в 1173 году в итальянской Пизе начали строить знаменитую Пизанскую башню, которая прославилась на весь мир благодаря своему непреднамеренному наклону. Этот изъян возник во время строительства, длившегося почти 200 лет. Проект башни, который придумал архитектор Бонанно Пизано, имел ряд ошибок. К наклону привели слабые грунты и маленький трехметровый фундамент – для башни высотой 56,7 метров этого оказалось мало.В 1942 году на экраны впервые вышел мультипликационный фильм Уолта Диснея про олененка Бэмби. Дисней очень тщательно подошел к рисовке мультфильма. Аниматоры из его команды получили задание подробно изучить повадки и анатомическое строение животных. Для этих целей из заповедника привезли двух четырехмесячных оленят. Чуть позже студия превратилась в настоящий зоопарк – там были скунсы, птицы, белки, кролики и бурундуки. Во время работы над картиной изготовили более четырех миллионов рисунков.9 августа 1945 года в 11 часов 2 минуты небо над Нагасаки ярко осветилось, и стрелки всех часов остановились. На высоте около 500 метров произошел взрыв атомной бомбы "Толстяк", сброшенной американским бомбардировщиком Б-29 на японский город. Тогда от бомбардировки пострадали от 60 до 80 тысяч человек, мощность взрыва составила 21 килотонну. Согласно отчету городской префектуры, люди и животные погибли почти мгновенно на расстоянии до 1 км от эпицентра. Почти все дома в радиусе двух километров были разрушены.В этот день в 1988 году в Санкт-Петербурге в парке академика Сахарова установили памятник "Колокол Мира", посвященный жертвам атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Открытие монумента состоялось в 43-ю годовщину со дня трагедии. Второе название памятника – "Колокол Нагасаки".Кто родилсяВ 1914 году родилась финская писательница и художница Туве Янссон. Она обрела всемирную известность благодаря своим книгам о муми-троллях – миниатюрных фантастических существах, которые внешне напоминают игрушечных бегемотов. Серия этих книг, которые Янссон не только писала, но и украшала своими рисунками, расходились миллионными тиражами и издавались по всему миру. Например, одна только "Шляпа волшебника" была переведена на 34 языка.В 1963 году родилась американская актриса и певица Уитни Хьюстон, которая считается одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Мировая известность пришла к Хьюстон после фильма "Телохранитель", где она исполнила одну из главных ролей и исполнила песню I Will Always Love You, которая стала не только мировым хитом, но и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки. Многие называют эту песню "гимном любви".Еще в этот день родились русский советский писатель, драматург, сценарист, переводчик Михаил Зощенко, английский киноактер, сценарист и писатель Роберт Шоу, советский певец, народный артист СССР Юрий Гуляев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история, искусство , культура