Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода с рельсов поезда дальнего следования, направлявшегося в Бангкок из южной провинции... РИА Новости Крым, 09.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода с рельсов поезда дальнего следования, направлявшегося в Бангкок из южной провинции Наративат, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.Ранее газета Bangkok Post сообщала о девяти пострадавших.На момент аварии поезд прошел большую часть 876-километрового маршрута от станции Сунгайколок на границе с Малайзией и находился в 230 километрах от Центрального вокзала Бангкока, уточняет телеканал.С рельсов сошли три спальных вагона второго и первого класса - десятый, одиннадцатый и двенадцатый, замыкавшие состав.По завершении оказания помощи пострадавшим и осмотра состава техническими специалистами поезд Сунгайколок - Бангкок продолжил движение и прибыл на Центральный вокзал таиландской столицы, говорится в сообщении.Движение поездов на южном направлении в субботу осуществляется с задержками, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:25 09.08.2025 (обновлено: 08:35 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода с рельсов поезда дальнего следования, направлявшегося в Бангкок из южной провинции Наративат, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.
Ранее газета Bangkok Post сообщала о девяти пострадавших.
"Десять пассажиров получили травмы при сходе с рельсов трех последних вагонов скорого поезда дальнего следования южного направления, направлявшегося в Бангкок со станции Сунгайколок, провинция Наративат. Авария произошла у станции Куйбури в провинции Прачуап-Кирикхан в субботу в 05.15 (01.15 мск)", - сообщает телеканал, демонстрируя видео с места события.
На момент аварии поезд прошел большую часть 876-километрового маршрута от станции Сунгайколок на границе с Малайзией и находился в 230 километрах от Центрального вокзала Бангкока, уточняет телеканал.
С рельсов сошли три спальных вагона второго и первого класса - десятый, одиннадцатый и двенадцатый, замыкавшие состав.
"Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Среди них - один иностранный турист, гражданин Малайзии. Трое пассажиров, получив медицинскую помощь, уже покинули медицинское учреждение", - сообщает телеканал.
По завершении оказания помощи пострадавшим и осмотра состава техническими специалистами поезд Сунгайколок - Бангкок продолжил движение и прибыл на Центральный вокзал таиландской столицы, говорится в сообщении.
Движение поездов на южном направлении в субботу осуществляется с задержками, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.
