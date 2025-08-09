https://crimea.ria.ru/20250809/desyat-chelovek-postradali-v-rezultate-skhoda-poezda-s-rels-v-tailande-1148602710.html

Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде

Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде

2025-08-09T08:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода с рельсов поезда дальнего следования, направлявшегося в Бангкок из южной провинции Наративат, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.Ранее газета Bangkok Post сообщала о девяти пострадавших.На момент аварии поезд прошел большую часть 876-километрового маршрута от станции Сунгайколок на границе с Малайзией и находился в 230 километрах от Центрального вокзала Бангкока, уточняет телеканал.С рельсов сошли три спальных вагона второго и первого класса - десятый, одиннадцатый и двенадцатый, замыкавшие состав.По завершении оказания помощи пострадавшим и осмотра состава техническими специалистами поезд Сунгайколок - Бангкок продолжил движение и прибыл на Центральный вокзал таиландской столицы, говорится в сообщении.Движение поездов на южном направлении в субботу осуществляется с задержками, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

