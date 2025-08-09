https://crimea.ria.ru/20250809/desyat-chelovek-postradali-v-rezultate-skhoda-poezda-s-rels-v-tailande-1148602710.html
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода с рельсов поезда дальнего следования, направлявшегося в Бангкок из южной провинции... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T08:25
2025-08-09T08:25
2025-08-09T08:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым.
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
Десять человек пострадали в результате схода поезда с рельс в Таиланде
08:25 09.08.2025 (обновлено: 08:35 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Десять человек получили травмы различной степени тяжести в результате схода с рельсов поезда дальнего следования, направлявшегося в Бангкок из южной провинции Наративат, сообщает в субботу Третий национальный телеканал Таиланда.
Ранее газета Bangkok Post сообщала о девяти пострадавших.
"Десять пассажиров получили травмы при сходе с рельсов трех последних вагонов скорого поезда дальнего следования южного направления, направлявшегося в Бангкок со станции Сунгайколок, провинция Наративат. Авария произошла у станции Куйбури в провинции Прачуап-Кирикхан в субботу в 05.15 (01.15 мск)", - сообщает телеканал, демонстрируя видео с места события.
На момент аварии поезд прошел большую часть 876-километрового маршрута от станции Сунгайколок на границе с Малайзией и находился в 230 километрах от Центрального вокзала Бангкока, уточняет телеканал.
С рельсов сошли три спальных вагона второго и первого класса - десятый, одиннадцатый и двенадцатый, замыкавшие состав.
"Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Среди них - один иностранный турист, гражданин Малайзии. Трое пассажиров, получив медицинскую помощь, уже покинули медицинское учреждение", - сообщает телеканал.
По завершении оказания помощи пострадавшим и осмотра состава техническими специалистами поезд Сунгайколок - Бангкок продолжил движение и прибыл на Центральный вокзал таиландской столицы, говорится в сообщении.
Движение поездов на южном направлении в субботу осуществляется с задержками, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.
