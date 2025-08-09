Рейтинг@Mail.ru
Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250809/chast-kerchi-ostanetsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-magistralnom-vodovode-1148617265.html
Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе
Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе
Жители трех районов Керчи с вечера субботу останутся без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T20:21
2025-08-09T20:22
крым
керчь
вода
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867799_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_dafbc2640d97bc1ad0949cc141dcb305.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Жители трех районов Керчи с вечера субботу останутся без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным компании, аварийная бригада будет работать ночью. Подачу воду возобновят после завершения ремонта.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144867799_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_51c23f0c8dcf3ffccdb110aee211e945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Часть Керчи с вечера субботы останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе

20:21 09.08.2025 (обновлено: 20:22 09.08.2025)
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Жители трех районов Керчи с вечера субботу останутся без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"9 августа с 21:30 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе Д-350 в районе улицы Героев будет ограничена подача воды по магистральному водоводу Д-700 мм, подающему воду в районы "Партизанский", ул. Льва Толстого, Орджоникидзе (нечетная сторона), а также на прилегающие к ним улицы и переулки", - отмечается в сообщении.
По данным компании, аварийная бригада будет работать ночью. Подачу воду возобновят после завершения ремонта.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКерчьВодаВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Встреча Путина с Трампом и пожар в заповеднике в Крыму: главное за день
21:4480 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
21:41Над Азовским морем и шестью регионами России сбиты 26 беспилотников
21:16Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Песковым вернулся на Землю
20:39Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
20:29Симоньян в Севастополе рассказала о развитии СМИ и настоящих журналистах
20:21Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе
20:09Туристическая новинка сезона: в Крыму провели арбузное экзотик-шоу
19:55"Горящее" видео: как тушат заповедник в Ялте
19:31Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом
19:14Над Кубанью и Азовским морем сбили 23 беспилотника
19:13Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
18:58На Кубани водитель такси задавил двухлетнего ребенка своей пассажирки
18:40Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
18:21В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
18:08Симоньян назвала главные качества настоящего журналиста
18:03В Севастополе потушили природный пожар
17:44В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
17:35Пожар в заповеднике над Ялтой локализовали на двух гектарах
16:54В Ростовской области при обрушении шахты погиб рабочий
Лента новостейМолния