Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Жители трех районов Керчи с вечера субботу останутся без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".По данным компании, аварийная бригада будет работать ночью. Подачу воду возобновят после завершения ремонта.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

