Часть Керчи останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе

Часть Керчи с вечера субботы останется без воды из-за аварии на магистральном водоводе
20:21 09.08.2025 (обновлено: 20:22 09.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Жители трех районов Керчи с вечера субботу останутся без водоснабжения из-за аварийных работ на магистральном водоводе. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"9 августа с 21:30 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе Д-350 в районе улицы Героев будет ограничена подача воды по магистральному водоводу Д-700 мм, подающему воду в районы "Партизанский", ул. Льва Толстого, Орджоникидзе (нечетная сторона), а также на прилегающие к ним улицы и переулки", - отмечается в сообщении.
По данным компании, аварийная бригада будет работать ночью. Подачу воду возобновят после завершения ремонта.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. По его словам, на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров.
Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
