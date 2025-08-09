https://crimea.ria.ru/20250809/biografiya-ivana-krasko-1148605997.html

Биография Ивана Краско

Биография Ивана Краско

Родился Иван Иванович Краско (при рождении Бахвалов) 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области, в семье Ивана Афанасьевича Бахвалова и Анастасии Ивановны Краско. В пять лет осиротел, воспитывала его бабушка. В 1953 году он окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Позже вернулся "на гражданку". Два года учился на вечернем отделении филфака ЛГУ. В 1957 году стал студентом Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, на курс Елизаветы Ивановны Тиме, который окончил в 1961 году и начал работу в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. В 1965 году перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где работал до 2021 года. Ведущий актер театра, исполнял главные роли в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Эрос" и "Костюмер". В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в эпизодической роли в фильме "Балтийское небо" и на протяжении длительного времени снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме "Сержант милиции". Звание "Народный артист Российской Федерации" получил в1992 году. Актер также озвучивал мультфильмы. Его голосом говорят: король в "Карлике Носе", Святогор в "Алеше Поповиче и Тугарине Змее", а в диснеевском "Геркулесе" он читает текст от автора. Четырежды был женат. Его последняя жена была моложе его на 60 лет. Спустя три года брак распался.Скончался 9 августа 2025 года на 95-м году жизни.

