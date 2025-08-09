https://crimea.ria.ru/20250809/belousov-proinspektiroval-obekty-baltiyskogo-flota-1148608595.html
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T14:34
2025-08-09T14:34
2025-08-09T14:34
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148608444_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_95f88a67d0a6daeb03668613348fae70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ.Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования.Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления.Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148608444_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5c3069905705eb91d35c0a6e4ff5e0c1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота в Калининградской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ.
"В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования.
Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления.
Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.
В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.