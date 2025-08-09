Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T14:34
2025-08-09T14:34
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148608444_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_95f88a67d0a6daeb03668613348fae70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ.Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования.Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления.Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.
Новости
Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота

Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота в Калининградской области

14:34 09.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ.
"В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования.
Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления.
Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.
В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.
