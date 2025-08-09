https://crimea.ria.ru/20250809/armiya-rossii-rvetsya-vpered-za-sutki-unichtozheno-esche-1395-boevikov-1148607182.html

Армия России рвется вперед: за сутки уничтожено еще 1395 боевиков

2025-08-09T13:31

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148406751_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_885e3bdd0bcbb1bd564a759d4bebcd1a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Армия России продолжает продвигаться вперед, выполняя задачи, поставленные в ходе проведения спецоперации на Украине. Суточные потери ВСУ превысили 1395 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" укрепились на более выгодных рубежах и позициях и разбили ВСУ в Сумской области, в районах сразу четырех населенных пунктов. Также на Харьковском направлении враг ослаблен возле Волчанска, Чугуновки и Тихого.На этом участке фронта противник потерял до 195 боевиков, а также танк, боевую бронемашину, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также семь складов: один с боеприпасами и шесть с материальными средствами.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и продолжили выдавливать боевиков киевского режима из Харьковской области, а также с территории ДНР.Также сожжена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, радиолокационная станция RADA, поставленная на Украину из Израиля, три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, добавили в российском оборонном ведомстве.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и поразили противника в районе семи населенных пунктов ДНР.В боях уничтожено до 235 боевиков, две боевые бронемашины, девять автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе из США.Кроме того, враг потерял станцию РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств, добавили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" подавили силы боевиков в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинских вооруженных формирований превысили 405 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" из США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток"продвинулись в глубину обороны противника, бои шли в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской области, трех сел в Запорожской области и одного в ДНР.ВСУ потеряли до 250 боевиков, а также танк, две боевые бронемашины и шесть автомобилей, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям боевиков Зеленского в Запорожской и Херсонской областях, в районе четырех населенных пунктов."Уничтожено до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, девять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - отмечено в сообщении.Также в субботу в Минобороны России сообщили, что российские военные группировки "Центр" освободили Яблоновку в Донецкой Народной Республике. Накануне в российском Минобороны также рапортовали, что российские войска за неделю освободили два населенных пункта, уничтожили десятки единиц техники противника, закрепились на отдельных участках фронта и ликвидировали 8725 боевиков киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:44 беспилотника сбиты над Крымом и 10-ю регионами России за четыре часаНад Крымом, Черным и Азовским морями сбиты 11 беспилотников ВСУ97 украинских беспилотников уничтожены над Крымом и еще 11-ю регионами РФ

