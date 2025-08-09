Рейтинг@Mail.ru
80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T21:44
2025-08-09T20:40
рго (русское географическое общество)
кфу (крымский федеральный университет)
раскопки
археология в крыму
археология
история
праздники и памятные даты
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 80 лет назад - 9 августа 1945 года - был открыт Крымский филиал Географического общества СССР. Ныне отделение Русского географического общества в Республике Крым. Об истории создания Русского географического общества - читайте в справке РИА Новости Крым.Русское географическое общество было создано в 1845 году по высочайшему указу императора Николая I. И вот уже более 150 лет экспедиции Географического общества исследуют Крымский полуостров.Крымский филиал (позже – отдел) Географического общества СССР начал свою работу 9 августа 1945 года. Вот уже 80 лет отдел базируется на геофаке КФУ им. В.И. Вернадского (ранее Симферопольского университета, ТНУ - ред.).Нередко географы выполняли прикладные задачи. Например, в 1948 и 1949 годах они проводили геоботаническое обследование пастбищ и сенокосов в Крыму и Херсонской области.Были организованы многочисленные научные экспедиции в разные районы Крыма, Кавказа, Карпат. Члены Крымского отдела Географического общества активно участвовали в популяризации и развитии туризма на полуострове.В 2003 году Крымский отдел Географического общества и геофак ТНУ им. В.И. Вернадского совместно выпустили первый общегеографический атлас Крыма на трех языках - русском, украинском и английском. Атлас удостоен Золотой медали на картографической выставке в Париже.В 2011 году Крымский отдел возглавил декан геофака ТНУ имени В.И. Вернадского, заслуженный работник образования Украины и Республики Крым, представитель известной в мире Крымской карстовой школы профессор Борис Вахрушев. Еще через три года, в апреле 2014-го на профильном факультете прошло оргсобрание, которое вынесло единогласное решение: "Создать Крымский отдел Русского географического общества со штаб-квартирой в городе Симферополе на географическом факультете Таврического национального университета имени В.И. Вернадского".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества

9 августа 1945 года был открыт Крымский филиал Географического общества СССР

21:44 09.08.2025
 
© Из архива ИИМК РАНВ РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды
В РГО набирают волонтеров для участия в раскопках крымской Атлантиды
© Из архива ИИМК РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. 80 лет назад - 9 августа 1945 года - был открыт Крымский филиал Географического общества СССР. Ныне отделение Русского географического общества в Республике Крым. Об истории создания Русского географического общества - читайте в справке РИА Новости Крым.
Русское географическое общество было создано в 1845 году по высочайшему указу императора Николая I. И вот уже более 150 лет экспедиции Географического общества исследуют Крымский полуостров.
Крымский филиал (позже – отдел) Географического общества СССР начал свою работу 9 августа 1945 года. Вот уже 80 лет отдел базируется на геофаке КФУ им. В.И. Вернадского (ранее Симферопольского университета, ТНУ - ред.).
Нередко географы выполняли прикладные задачи. Например, в 1948 и 1949 годах они проводили геоботаническое обследование пастбищ и сенокосов в Крыму и Херсонской области.
Были организованы многочисленные научные экспедиции в разные районы Крыма, Кавказа, Карпат. Члены Крымского отдела Географического общества активно участвовали в популяризации и развитии туризма на полуострове.
В 2003 году Крымский отдел Географического общества и геофак ТНУ им. В.И. Вернадского совместно выпустили первый общегеографический атлас Крыма на трех языках - русском, украинском и английском. Атлас удостоен Золотой медали на картографической выставке в Париже.
В 2011 году Крымский отдел возглавил декан геофака ТНУ имени В.И. Вернадского, заслуженный работник образования Украины и Республики Крым, представитель известной в мире Крымской карстовой школы профессор Борис Вахрушев. Еще через три года, в апреле 2014-го на профильном факультете прошло оргсобрание, которое вынесло единогласное решение: "Создать Крымский отдел Русского географического общества со штаб-квартирой в городе Симферополе на географическом факультете Таврического национального университета имени В.И. Вернадского".
