Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области - РИА Новости Крым, 08.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250808/vzryv-i-pozhar-bespilotnik-vsu-vletel-v-mnogoetazhku-v-rostovskoy-oblasti-1148600658.html
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростовской области. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростовской области. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.Вечером еще 66 БПЛА сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также семью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, новости сво
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области

В Ростовской области при атаке беспилотника произошел взрыв в 20-этажном жилом доме

23:44 08.08.2025 (обновлено: 23:50 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростовской области. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информация уточняется", - написал он в Telegram.
В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.
Вечером еще 66 БПЛА сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также семью регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская область, Юрий Слюсарь, Происшествия, Атаки ВСУ, Беспилотник (БПЛА, дрон), Обстрелы ВСУ, Новости, Новости СВО
 
