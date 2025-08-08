https://crimea.ria.ru/20250808/vzryv-i-pozhar-bespilotnik-vsu-vletel-v-mnogoetazhku-v-rostovskoy-oblasti-1148600658.html

Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростовской области. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.Вечером еще 66 БПЛА сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также семью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

