Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Взрыв и пожар: беспилотник ВСУ влетел в многоэтажку в Ростовской области
Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростовской области. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T23:44
2025-08-08T23:44
2025-08-08T23:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростовской области. В результате атаки прогремел взрыв и вспыхнул пожар, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В течение всего дня над российскими регионами сбивали украинские беспилотники. Первая атака была отражена утром – 13 украинских БПЛА уничтожили над Азовским морем и четырьмя регионами РФ, в том числе над Кубанью. Днем попытка удара повторилась – 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей. Вечером еще 23 украинских беспилотника были уничтожены над регионами РФ вечером, два из них - над Краснодарским краем.Вечером еще 66 БПЛА сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также семью регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:44 08.08.2025 (обновлено: 23:50 08.08.2025)