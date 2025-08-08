Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза.Сейчас с огнем борются 63 специалиста и 20 единиц техники. Накануне в Орджоникидзе под Феодосией произошел крупный ландшафтный пожар. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже огонь разросся на 15 Га. Возгорание потушили к 21:10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушилиВ Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветраНазвана причина пожара возле крепости в Судаке
крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма

В центре Симферополя рядом с храмом локализован пожар на площади 150 квадратов

15:21 08.08.2025 (обновлено: 15:23 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза.
"По состоянию на 14:25 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Работы по тушению пожара продолжаются", - сообщил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.
Сейчас с огнем борются 63 специалиста и 20 единиц техники.
Накануне в Орджоникидзе под Феодосией произошел крупный ландшафтный пожар. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже огонь разросся на 15 Га. Возгорание потушили к 21:10.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Орджоникидзе под Феодосией потушили
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
Названа причина пожара возле крепости в Судаке
31 июля, 16:51
В Крыму закрывают часть туристических маршрутов из-за пожарной опасности
 
