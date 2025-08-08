В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
В центре Симферополя рядом с храмом локализован пожар на площади 150 квадратов
15:21 08.08.2025 (обновлено: 15:23 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза.
"По состоянию на 14:25 пожар локализован на площади 150 квадратных метров. Работы по тушению пожара продолжаются", - сообщил врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Максим Сергиенко.
Сейчас с огнем борются 63 специалиста и 20 единиц техники.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота сотрудников МЧС
Накануне в Орджоникидзе под Феодосией произошел крупный ландшафтный пожар. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже огонь разросся на 15 Га. Возгорание потушили к 21:10.
