В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма

В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма - РИА Новости Крым, 08.08.2025

В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма

В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T15:21

2025-08-08T15:21

2025-08-08T15:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя вспыхнул пожар рядом с церковью Трех Святителей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.О возгорании стало известно в пятницу в 12:50. Изначально огонь охватил 50 "квадратов", к моменту локализации площадь пожара выросла в три раза.Сейчас с огнем борются 63 специалиста и 20 единиц техники. Накануне в Орджоникидзе под Феодосией произошел крупный ландшафтный пожар. Изначально огонь охватил 4 гектара сухой растительности, существовала угроза распространения пожара на населенный пункт. Позже огонь разросся на 15 Га. Возгорание потушили к 21:10.

