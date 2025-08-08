В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов
18:36 08.08.2025 (обновлено: 18:37 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять дополнительных вагонов включат в состав поезда Таганрог – Симферополь на период повышенного спроса на билеты. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
"В состав поезда добавлены четыре купейных вагона отправлением из Симферополя с 10 августа по 17 сентября, из Таганрога с 11 августа по 18 сентября по дням курсирования поезда", - говорится в сообщении.
С 12 августа к составу добавят еще один плацкартный вагон, который будет курсировать до 18 сентября включительно.
Пассажирский поезд "Таврия" №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь отправляется через день и следует через Ростов-на-Дону. Классы обслуживания в дополнительных вагонах – 3Л и 2Л.
Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам с 26 октября. Изменения коснутся составов Санкт-Петербург – Симферополь, Кисловодск – Симферополь, Пермь – Симферополь, Омск – Симферополь. Кроме того, с конца сентября по конец декабря будут отменены поезда №17/18 и №97/98 сообщением Симферополь – Москва.
Ранее стало известно, что "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам.
