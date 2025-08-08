https://crimea.ria.ru/20250808/v-sostav-poezda-taganrog--simferopol-vklyuchat-5-dopolnitelnykh-vagonov-1148592182.html

В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов

В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов - РИА Новости Крым, 08.08.2025

В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов

Пять дополнительных вагонов включат в состав поезда Таганрог – Симферополь на период повышенного спроса на билеты. Об этом сообщили в компании-перевозчике... РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T18:36

2025-08-08T18:36

2025-08-08T18:37

крым

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

логистика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148592071_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04ef8bf464d7c51d49794946d395d5b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять дополнительных вагонов включат в состав поезда Таганрог – Симферополь на период повышенного спроса на билеты. Об этом сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".С 12 августа к составу добавят еще один плацкартный вагон, который будет курсировать до 18 сентября включительно.Пассажирский поезд "Таврия" №483/484 сообщением Таганрог – Симферополь отправляется через день и следует через Ростов-на-Дону. Классы обслуживания в дополнительных вагонах – 3Л и 2Л.Пять поездов, курсирующих в Крым и из Крыма, перейдут на осенне-зимний график курсирования по обновленным маршрутам с 26 октября. Изменения коснутся составов Санкт-Петербург – Симферополь, Кисловодск – Симферополь, Пермь – Симферополь, Омск – Симферополь. Кроме того, с конца сентября по конец декабря будут отменены поезда №17/18 и №97/98 сообщением Симферополь – Москва.Ранее стало известно, что "Крымская железная дорога" (КЖД) по итогам прошлого года перевыполнила планы по перевозке пассажиров на 20% и по перевозке грузов – на 10%. За шесть месяцев 2025 года КЖД удалось показать положительную динамику к уровню прошлого года и по грузовым (на 3%), и по пассажирским (на 2,7%) перевозкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мудрая политика гостеприимства – почему Крым в тренде в этом году5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорогаСколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, логистика, новости крыма