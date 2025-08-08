https://crimea.ria.ru/20250808/v-nalchika-oborvalas-kanatnaya-doroga--est-postradavshie-1148591563.html
В Нальчика оборвалась канатная дорога – есть пострадавшие
В Нальчика оборвалась канатная дорога – есть пострадавшие
2025-08-08T18:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Канатная дорога оборвалась в курортной зоне города Нальчик в Кабардино-Балкарии, в результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.Информация о пострадавших уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:17 08.08.2025 (обновлено: 18:50 08.08.2025)