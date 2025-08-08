https://crimea.ria.ru/20250808/v-krymu-i-na-kubani---zasukha-i-livni-s-gradom-1148574840.html
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T09:16
2025-08-08T09:16
2025-08-08T09:17
погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
краснодарский край
кубань
пожароопасный сезон в крыму
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121355568_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_58d57f170a30322d250880115b4a8d0d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни с градом и шквалом. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр и пресс-служба МЧС Краснодарского края.Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.При этом в соседнем регионе - на Кубани - в течение суток 8 и 9 августа действует штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней с градом.Также в ведомстве напомнили, что в этот период на реках будут наблюдаться резкие подъемы уровней воды, на малых реках и водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возможны сходы селевых потоков.Кроме того, в пятницу и субботу на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морской акваторией, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаОсобый противопожарный режим объявлен в КрымуСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей
крым
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121355568_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2a53123af61fa31f6309d724ff01c77b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, крым, новости крыма, краснодарский край, кубань, пожароопасный сезон в крыму, новости
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
В Крыму и на Кубани действует штормовое предупреждение
09:16 08.08.2025 (обновлено: 09:17 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни с градом и шквалом. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр и пресс-служба МЧС Краснодарского края.
Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.
При этом в соседнем регионе - на Кубани - в течение суток 8 и 9 августа действует штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней с градом.
"В течение суток 8 и 9 августа на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 м/с. В отдельных районах сильные ливни", - говорится в сообщении МЧС Краснодарского края.
Также в ведомстве напомнили, что в этот период на реках будут наблюдаться резкие подъемы уровней воды, на малых реках и водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возможны сходы селевых потоков.
Кроме того, в пятницу и субботу на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морской акваторией, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет
на посещение лесов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: