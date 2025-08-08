Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T09:16
2025-08-08T09:17
погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
крым
новости крыма
краснодарский край
кубань
пожароопасный сезон в крыму
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни с градом и шквалом. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр и пресс-служба МЧС Краснодарского края.Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.При этом в соседнем регионе - на Кубани - в течение суток 8 и 9 августа действует штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней с градом.Также в ведомстве напомнили, что в этот период на реках будут наблюдаться резкие подъемы уровней воды, на малых реках и водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возможны сходы селевых потоков.Кроме того, в пятницу и субботу на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морской акваторией, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.
крым
краснодарский край
кубань
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом

В Крыму и на Кубани действует штормовое предупреждение

09:16 08.08.2025 (обновлено: 09:17 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни с градом и шквалом. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр и пресс-служба МЧС Краснодарского края.
Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.
При этом в соседнем регионе - на Кубани - в течение суток 8 и 9 августа действует штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней с градом.
"В течение суток 8 и 9 августа на территории Сочи и ФТ "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистыми усилениями ветра с порывами 15-18 м/с. В отдельных районах сильные ливни", - говорится в сообщении МЧС Краснодарского края.
Также в ведомстве напомнили, что в этот период на реках будут наблюдаться резкие подъемы уровней воды, на малых реках и водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возможны сходы селевых потоков.
Кроме того, в пятницу и субботу на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морской акваторией, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.
