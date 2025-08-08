https://crimea.ria.ru/20250808/v-krymu-i-na-kubani---zasukha-i-livni-s-gradom-1148574840.html

В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В двух регионах на юге России объявлено штормовое предупреждение. В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а на Кубани в течение суток пройдут ливни с градом и шквалом. Об этом предупреждают крымский гидрометцентр и пресс-служба МЧС Краснодарского края.Так, по информации синоптиков, 8 августа в западных, южных, восточных районах Крыма, а также в Севастополе, сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Кроме того, в бассейнах рек Крыма наблюдается сложная гидрологическая обстановка, связанная с маловодьем из-за отсутствия осадков.При этом в соседнем регионе - на Кубани - в течение суток 8 и 9 августа действует штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней с градом.Также в ведомстве напомнили, что в этот период на реках будут наблюдаться резкие подъемы уровней воды, на малых реках и водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возможны сходы селевых потоков.Кроме того, в пятницу и субботу на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морской акваторией, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаОсобый противопожарный режим объявлен в КрымуСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей

