В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T16:21
2025-08-08T16:39
крым
новости крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
прокуратура республики крым
госавтоинспекция крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. Авария произошла около 12:40 на автодороге Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, вблизи села Гришино. В результате ДТП водитель грузовика погиб.В прокуратуре Крыма уточнили, что автобус использовался предприятием для перевозки работников.
крым
РИА Новости Крым
крым, новости крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма
В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель

В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал

16:21 08.08.2025 (обновлено: 16:39 08.08.2025)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Первомайском районе Крыма
ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Первомайском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Авария произошла около 12:40 на автодороге Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, вблизи села Гришино.
"Водитель 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "БАЗ, который осуществлял поворот налево на площадку для остановки транспортных средств", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель грузовика погиб.
В прокуратуре Крыма уточнили, что автобус использовался предприятием для перевозки работников.
"В автобусе находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте.
 
КрымНовости КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымГосавтоинспекция Крыма
 
