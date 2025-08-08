В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель

https://crimea.ria.ru/20250808/v-krymu-gruzovik-vrezalsya-v-avtobus---est-zhertvy--1148587946.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. Авария произошла около 12:40 на автодороге Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, вблизи села Гришино. В результате ДТП водитель грузовика погиб.В прокуратуре Крыма уточнили, что автобус использовался предприятием для перевозки работников. Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

