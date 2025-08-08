В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал
16:21 08.08.2025 (обновлено: 16:39 08.08.2025)
ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Первомайском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Крыму в ДТП с грузовиком и автобусом один человек погиб и один пострадал, по факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
Авария произошла около 12:40 на автодороге Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью, вблизи села Гришино.
"Водитель 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "БАЗ, который осуществлял поворот налево на площадку для остановки транспортных средств", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель грузовика погиб.
В прокуратуре Крыма уточнили, что автобус использовался предприятием для перевозки работников.
"В автобусе находились водитель и три пассажира, один из которых получил травму, ему оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - проинформировали в надзорном ведомстве.
