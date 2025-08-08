https://crimea.ria.ru/20250808/v-gorakh-kryma-spasli-turistku-s-perelomom-nogi-1148593158.html
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая сломала ногу на горной тропе в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.На помощь туристке прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и Главного управления МЧС России по Крыму. Пострадавшей наложили шину на травмированную ногу и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю, после чего доставили медработникам.Несколькими днями ранее в Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо.160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахВ Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камнямВ Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
