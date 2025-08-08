Рейтинг@Mail.ru
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/v-gorakh-kryma-spasli-turistku-s-perelomom-nogi-1148593158.html
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая сломала ногу на горной тропе в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T19:20
2025-08-08T19:20
крым
бахчисарайский район
горы
горы крыма
мчс крыма
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148591845_0:267:960:807_1920x0_80_0_0_715a00fc042b3e5cc07ff179a353d6b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая сломала ногу на горной тропе в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.На помощь туристке прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и Главного управления МЧС России по Крыму. Пострадавшей наложили шину на травмированную ногу и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю, после чего доставили медработникам.Несколькими днями ранее в Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо.160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахВ Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камнямВ Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
крым
бахчисарайский район
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148591845_0:177:960:897_1920x0_80_0_0_202d11d01cdb5ea9d7126ecf56bf5386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, бахчисарайский район, горы, горы крыма, мчс крыма, происшествия, новости крыма, общество
В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги

В горах под Бахчисараем в Крыму эвакуировали туристку с переломом ноги

19:20 08.08.2025
 
© МЧС Республики КрымВ Бахчисарайском районе в горах эвакуировали пострадавшую туристку
В Бахчисарайском районе в горах эвакуировали пострадавшую туристку
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая сломала ногу на горной тропе в районе Большого каньона в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

"В районе села Соколиное Бахчисарайского района – в Большом каньоне – женщина сломала ногу и не смогла передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении.

На помощь туристке прибыли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и Главного управления МЧС России по Крыму. Пострадавшей наложили шину на травмированную ногу и на носилках эвакуировали к служебному автомобилю, после чего доставили медработникам.
Несколькими днями ранее в Большой севастопольской тропы эвакуировали туриста из Санкт-Петербурга, которому стало плохо.
160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
В Севастополе женщина сорвалась со скалы и пролетела по камням
В Крыму застрявшего на горе туриста с детьми альпинисты спасали 9 часов
 
КрымБахчисарайский районГорыГоры КрымаМЧС КрымаПроисшествияНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:50ЕС выделит Украине новый транш
19:32Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике
19:20В горах Крыма спасли туристку с переломом ноги
19:05Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России
18:50Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике
18:36В состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов
18:17В Нальчика оборвалась канатная дорога – есть пострадавшие
18:05Обстановка на Крымском мосту сейчас – новости последнего часа
17:34В аэропорту Сочи задерживается вылет 25 рейсов
17:15Путин рассказал премьеру Индии Моди о переговорах с США
17:05Число пострадавших на пожаре в Севастополе увеличилось до двух
16:42В Крыму за взятки на госконтрактах экс-руководитель получил 7,5 лет
16:35Еще 34 вражеских дрона уничтожили над Азовским морем и регионами РФ
16:21В Крыму грузовик врезался в автобус - погиб водитель
16:17ВТБ зафиксировал рост популярности переводов через СБП в два раза
16:16Серьезный пожар в Севастополе - что происходит
16:00Пожар в центре Симферополя потушили
15:48Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
15:47Пункт пропуска "Адлер" на границе с Абхазией перекрыли из-за угрозы БПЛА
15:21В центре Симферополя вспыхнул пожар возле храма
Лента новостейМолния