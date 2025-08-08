В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
До конца года в Балаклаве откроют современную автоматизированную котельную
14:23 08.08.2025 (обновлено: 14:25 08.08.2025)
© Правительство СевастополяВ Балаклаве до конца года построят котельную для 50 домов и школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца года закончат строительство котельной. Объект будет обеспечивать теплом школу, детский сад и 50 домов. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Завершаем реконструкцию котельной на улице Ракетная, 10 в Балаклаве. Уже выполнено 80% работ, до конца года объект будет готов к запуску", – сказано в сообщении.
Котельная обеспечит теплом 50 домов, школу и детский сад. В правительстве подчеркнули, что современная автоматизированная система не требует постоянного присутствия персонала – датчики регулируют подачу тепла в зависимости от погоды, а все параметры в режиме реального времени контролируются диспетчерской службой.
"Это – часть масштабной программы модернизации теплоснабжения Севастополя. В прошлом году были обновлены котельные на улицах Шевченко и Большой Морской, в этом году ведутся работы на улицах Ракетная и Костромская", – добавили в сообщении.
Ранее стало известно, что в керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО "Теплоэнерго" по заказу ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
