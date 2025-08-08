https://crimea.ria.ru/20250808/v-balaklave-do-kontsa-goda-postroyat-kotelnuyu-dlya-50-domov-i-shkoly-1148584576.html

В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца года закончат строительство котельной. Объект будет обеспечивать теплом школу, детский сад и 50 домов. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Котельная обеспечит теплом 50 домов, школу и детский сад. В правительстве подчеркнули, что современная автоматизированная система не требует постоянного присутствия персонала – датчики регулируют подачу тепла в зависимости от погоды, а все параметры в режиме реального времени контролируются диспетчерской службой.Ранее стало известно, что в керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО "Теплоэнерго" по заказу ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму снижают аварийность на тепловых сетях к отопительному сезонуПогасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акциюВ Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ

