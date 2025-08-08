Рейтинг@Mail.ru
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы - РИА Новости Крым, 08.08.2025
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы
В Балаклаве до конца года закончат строительство котельной. Объект будет обеспечивать теплом школу, детский сад и 50 домов. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T14:23
2025-08-08T14:25
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
балаклава
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца года закончат строительство котельной. Объект будет обеспечивать теплом школу, детский сад и 50 домов. Об этом сообщили в правительстве города-героя.Котельная обеспечит теплом 50 домов, школу и детский сад. В правительстве подчеркнули, что современная автоматизированная система не требует постоянного присутствия персонала – датчики регулируют подачу тепла в зависимости от погоды, а все параметры в режиме реального времени контролируются диспетчерской службой.Ранее стало известно, что в керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО "Теплоэнерго" по заказу ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
севастополь
балаклава
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, балаклава, новости крыма
В Балаклаве до конца года откроют котельную для 50 домов и школы

До конца года в Балаклаве откроют современную автоматизированную котельную

14:23 08.08.2025 (обновлено: 14:25 08.08.2025)
 
© Правительство СевастополяВ Балаклаве до конца года построят котельную для 50 домов и школы
В Балаклаве до конца года построят котельную для 50 домов и школы
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Балаклаве до конца года закончат строительство котельной. Объект будет обеспечивать теплом школу, детский сад и 50 домов. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
"Завершаем реконструкцию котельной на улице Ракетная, 10 в Балаклаве. Уже выполнено 80% работ, до конца года объект будет готов к запуску", – сказано в сообщении.
Котельная обеспечит теплом 50 домов, школу и детский сад. В правительстве подчеркнули, что современная автоматизированная система не требует постоянного присутствия персонала – датчики регулируют подачу тепла в зависимости от погоды, а все параметры в режиме реального времени контролируются диспетчерской службой.
"Это – часть масштабной программы модернизации теплоснабжения Севастополя. В прошлом году были обновлены котельные на улицах Шевченко и Большой Морской, в этом году ведутся работы на улицах Ракетная и Костромская", – добавили в сообщении.
Ранее стало известно, что в керченском микрорайоне Марат-4 будет построена котельная. На земельном участке, предоставленном в аренду государственному унитарному предприятию РК "Крымтеплокоммунэнерго", началась подготовка к строительству котельной. Территорию оградили забором. Работы будет проводить ООО "Теплоэнерго" по заказу ГКУ "Инвестстрой Республики Крым", сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
