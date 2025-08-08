https://crimea.ria.ru/20250808/uchenye-v-primore-sdelali-redkie-kadry-dalnevostochnogo-leoparda-1148580587.html
Ученые в Приморье сделали редкие кадры дальневосточного леопарда
Ученые в Приморье сделали редкие кадры дальневосточного леопарда - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Ученые в Приморье сделали редкие кадры дальневосточного леопарда
Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось запечатлеть на камеру дальневосточного леопарда, что стало большой редкостью – леопарды... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось запечатлеть на камеру дальневосточного леопарда, что стало большой редкостью – леопарды крайне скрытные животные и не выходят к людям, сообщает пресс-служба ВТБ, который поддерживает нацпарк.Встреча произошла в центральной части национального парка в Приморье: сотрудники проверяли в лесном массиве фотоловушки, когда неожиданно встретили пятнистую кошку. Распознав присутствие человека, леопард затаился в кустах в 10-15 метрах. На протяжении 5 минут люди и леопард наблюдали друг за другом, пока животное не отправилось вглубь леса. Неожиданная встреча позволила запечатлеть леопарда на профессиональную камеру и стала незабываемым воспоминанием для автора фотографий.Личность редкой кошки (ее идентификационный номер) определить не удалось – уникальный узор пятен на фотографиях прослеживается частями."Популяция краснокнижных кошек растет благодаря эффективной работе по сохранению редких животных. ВТБ с 2023 года поддерживает нацпарк "Земля леопарда" и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и еще один молодой котенок, пол которого пока неизвестен", - добавили в пресс-службе.Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Создание национального парка "Земля леопарда" и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста численности животных. По данным последних исследований, на "Земле леопарда" отмечено более 120 леопардов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
приморский край, приморье, новости, общество, природа, россия, втб
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Сотрудникам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось запечатлеть на камеру дальневосточного леопарда, что стало большой редкостью – леопарды крайне скрытные животные и не выходят к людям, сообщает пресс-служба ВТБ, который поддерживает нацпарк.
Встреча произошла в центральной части национального парка в Приморье: сотрудники проверяли в лесном массиве фотоловушки, когда неожиданно встретили пятнистую кошку. Распознав присутствие человека, леопард затаился в кустах в 10-15 метрах. На протяжении 5 минут люди и леопард наблюдали друг за другом, пока животное не отправилось вглубь леса. Неожиданная встреча позволила запечатлеть леопарда на профессиональную камеру и стала незабываемым воспоминанием для автора фотографий.
"Спустя полгода работы в научном отделе национального парка я впервые лично встретился с дальневосточным леопардом. Наверное, это стало одним из самых мощных впечатлений в моей жизни – увидеть своими глазами одну из самых редких кошек планеты, ради сохранения которой я и приехал трудиться на "Землю леопарда", – приводятся в сообщении слова сотрудника отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Ильи Плотникова.
Личность редкой кошки (ее идентификационный номер) определить не удалось – уникальный узор пятен на фотографиях прослеживается частями.
"Популяция краснокнижных кошек растет благодаря эффективной работе по сохранению редких животных. ВТБ с 2023 года поддерживает нацпарк "Земля леопарда" и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и еще один молодой котенок, пол которого пока неизвестен", - добавили в пресс-службе.
Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Создание национального парка "Земля леопарда" и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста численности животных. По данным последних исследований, на "Земле леопарда" отмечено более 120 леопардов.
