Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета
2025-08-08T13:07
2025-08-08T13:07
2025-08-08T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту которого стало плохо во время полета. Об этом сообщили в МЧС России.По информации спасателей, коммерческий вертолет с шестью туристами совершил вынужденную посадку у подножия вулкана. Во время полета пилоту стало плохо, однако он смог посадить судно.Спасатели оперативно прибыли на вертолете Ми-8 МЧС России и эвакуировали всех в город Елизово, добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек "Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахКак работает новый поисковый отряд в Крыму
13:07 08.08.2025 (обновлено: 13:10 08.08.2025)