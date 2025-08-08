Рейтинг@Mail.ru
Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета
https://crimea.ria.ru/20250808/turistov-snyali-s-vulkana-na-kamchatke-posle-avariynoy-posadki-vertoleta-1148581068.html
Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета
Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Туристов сняли с вулкана на Камчатке после аварийной посадки вертолета
На Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту которого стало плохо во время полета. Об этом сообщили в МЧС России.По информации спасателей, коммерческий вертолет с шестью туристами совершил вынужденную посадку у подножия вулкана. Во время полета пилоту стало плохо, однако он смог посадить судно.Спасатели оперативно прибыли на вертолете Ми-8 МЧС России и эвакуировали всех в город Елизово, добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма.
https://crimea.ria.ru/20250803/vulkan-krasheninnikova-na-kamchatke-vybrosil-pepel-na-vysotu-6-km-1148449003.html
https://crimea.ria.ru/20250805/pepel-na-kilometry-na-kamchatke-ne-utikhaet-aktivnost-neskolkikh-vulkanov-1148489165.html
Новости
13:07 08.08.2025 (обновлено: 13:10 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. На Камчатке эвакуировали шестерых туристов с подножья вулкана Крашенинникова. Люди оказались там из-за вынужденной посадки коммерческого вертолета, пилоту которого стало плохо во время полета. Об этом сообщили в МЧС России.
"На Камчатке туристы эвакуированы с вулкана Крашенинникова авиацией МЧС России", – сказано в сообщении.
По информации спасателей, коммерческий вертолет с шестью туристами совершил вынужденную посадку у подножия вулкана. Во время полета пилоту стало плохо, однако он смог посадить судно.
"К сожалению, спасти пилота не удалось", – уточнили в МЧС.
Спасатели оперативно прибыли на вертолете Ми-8 МЧС России и эвакуировали всех в город Елизово, добавили в сообщении.
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
3 августа, 07:45
На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км
Ранее сообщалось, что 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. Эти показатели в целом соответствуют статистике предыдущих лет. Большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автобус упал в реку в Туапсе - спасены 25 человек
"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
Как работает новый поисковый отряд в Крыму
Вулкан на Камчатке
5 августа, 07:36
Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов
 
КамчаткаВертолетПроисшествияНовостиРоссияВулканМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
