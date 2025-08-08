https://crimea.ria.ru/20250808/tsentr-simferopolya-ostalsya-bez-sveta-iz-za-avarii-1148576264.html
Центр Симферополя остался без света из-за аварии
Центр Симферополя остался без света из-за аварии
Около 30 улиц и переулков центральной части Симферополя остались без электроснабжения после 10 часов в пятницу из-за аварии на линии. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Около 30 улиц и переулков центральной части Симферополя остались без электроснабжения после 10 часов в пятницу из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что из-за аварии обесточены улицы Ефремова, Володарского, Ленина, Курчатова, 8 Марта, Воровского, Беспалова, Алуштинская, Курортная, Неапольская, Петровская Балка, Гаспринского, Белогорская, Таврическая, Краснознаменная, Студенческая.Кроме того, без света остались переулки Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и прилегающие к ним улицы и переулки."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – подчеркнули в "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Также стало известно, что объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
Центр Симферополя остался без света из-за аварии
В Симферополе почти 30 улиц и переулков обесточены из-за аварии на линии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Около 30 улиц и переулков центральной части Симферополя остались без электроснабжения после 10 часов в пятницу из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
На предприятии уточнили, что из-за аварии обесточены улицы Ефремова, Володарского, Ленина, Курчатова, 8 Марта, Воровского, Беспалова, Алуштинская, Курортная, Неапольская, Петровская Балка, Гаспринского, Белогорская, Таврическая, Краснознаменная, Студенческая.
Кроме того, без света остались переулки Ефремова, Телевизионный, Сквозной, Сивашский, Крымчакский, Подгорный, Белогорский, Курчатова, Боковой, Большой, Круглый и прилегающие к ним улицы и переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – подчеркнули в "Крымэнерго".
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет
, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
Также стало известно, что объекты электросетевого хозяйства ГУП РК "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
.
