Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике
Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике
Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T18:50
2025-08-08T18:50
кабардино-балкария
канатная дорога
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148592440_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8d268203f9d570535fe965542c9dfbaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.В пятницу вечером в курортной зоне города Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Сообщалось, что в результате ЧП есть пострадавшие.Спасательные работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кабардино-балкария
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
кабардино-балкария, канатная дорога, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике

В Нальчике с оборванной канатной дороги эвакуировали 10 человек – пострадала одна женщина

18:50 08.08.2025
 
© МЧС Кабардино-БалкарииВ Нальчике оборвалась канатная дорога
В Нальчике оборвалась канатная дорога
© МЧС Кабардино-Балкарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.
В пятницу вечером в курортной зоне города Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Сообщалось, что в результате ЧП есть пострадавшие.
"В настоящее время эвакуировано 10 человек. Одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет", - уточнили в региональном главке МЧС.
Спасательные работы продолжаются.
© МЧС Кабардино-БалкарииВ Нальчике оборвалась канатная дорога
В Нальчике оборвалась канатная дорога
© МЧС Кабардино-Балкарии
В Нальчике оборвалась канатная дорога
Кабардино-Балкария, Канатная дорога, Происшествия, МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации), Новости
 
