Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике
Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T18:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.В пятницу вечером в курортной зоне города Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Сообщалось, что в результате ЧП есть пострадавшие.Спасательные работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
