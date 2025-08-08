https://crimea.ria.ru/20250808/spasateli-evakuirovali-10-chelovek-s-oborvannoy-kanatnoy-dorogi-v-nalchike-1148592776.html

Спасатели эвакуировали 10 человек с оборванной канатной дороги в Нальчике

Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали с канатной дороги в Нальчике 10 человек, по предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.В пятницу вечером в курортной зоне города Нальчик произошел обрыв канатно-кресельной дороги. Сообщалось, что в результате ЧП есть пострадавшие.Спасательные работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

