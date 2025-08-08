Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике
Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике
В аварии на канатной дороге в городе Нальчик Кабардино-Балкарии пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.08.2025
кабардино-балкария
происшествия
канатная дорога
минздрав рф
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148593471_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_af6f9adfc37cba544dec0898c145ba48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В аварии на канатной дороге в городе Нальчик Кабардино-Балкарии пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.Обрыв канатно-кресельной дороге в Нальчике произошел в пятницу вечером. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек.Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что все экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте находится министр здравоохранения республики.По словам Кокова, после получения более полной информации он проведет оперативное совещание по ситуации и заслушает доклады соответствующих ведомств по обстоятельствам произошедшего.По данным регионального глава МЧС России, всего в канатной дороге находился 21 человек, 13 из них были эвакуированы во время поисково-спасательных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кабардино-балкария
Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике

В аварии на канатной дороге в Нальчике пострадали шесть человек – минздрав

19:32 08.08.2025 (обновлено: 19:33 08.08.2025)
 
© МЧС Кабардино-БалкарииЭвакуация людей после обрыва канатной дороги в Нальчике
Эвакуация людей после обрыва канатной дороги в Нальчике
© МЧС Кабардино-Балкарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В аварии на канатной дороге в городе Нальчик Кабардино-Балкарии пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
Обрыв канатно-кресельной дороге в Нальчике произошел в пятницу вечером. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем и эвакуации 10 человек.
"По оперативным данным, в Нальчике при обрыве канатной дороги пострадали шесть человек, пять из них уже госпитализированы, проходят обследования. У всех - состояние средней и легкой степени тяжести", - рассказал Кузнецов.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что все экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте находится министр здравоохранения республики.
По словам Кокова, после получения более полной информации он проведет оперативное совещание по ситуации и заслушает доклады соответствующих ведомств по обстоятельствам произошедшего.
По данным регионального глава МЧС России, всего в канатной дороге находился 21 человек, 13 из них были эвакуированы во время поисково-спасательных работ.
