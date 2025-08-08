https://crimea.ria.ru/20250808/sereznyy-pozhar-v-tsentre-sevastopolya---chto-proiskhodit--1148587116.html

Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит

Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит

Серьезный пожар произошел в Севастополе - загорелась автомастерская в районе улицы Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Серьезный пожар произошел в Севастополе - загорелась автомастерская в районе улицы Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России.По данным МЧС, погибших нет. До прибытия экстренных служб эвакуирован один пострадавший. На данный момент, пожар локализован, работа по ликвидации возгорания продолжается. МЧС России продолжает проливку территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

