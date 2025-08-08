Рейтинг@Mail.ru
Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит
Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит
Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит
Серьезный пожар произошел в Севастополе - загорелась автомастерская в районе улицы Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T16:16
2025-08-08T16:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Серьезный пожар произошел в Севастополе - загорелась автомастерская в районе улицы Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России.По данным МЧС, погибших нет. До прибытия экстренных служб эвакуирован один пострадавший. На данный момент, пожар локализован, работа по ликвидации возгорания продолжается. МЧС России продолжает проливку территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, происшествия, пожар
Серьезный пожар в центре Севастополя - что происходит

Пожар в автомастерской произошел в центре Севастополя - над городом поднимается черный дым

16:16 08.08.2025 (обновлено: 16:32 08.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе пожар в автомобильной мастерской
В Севастополе пожар в автомобильной мастерской
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Серьезный пожар произошел в Севастополе - загорелась автомастерская в районе улицы Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 15:54. К месту оперативно выдвинулись силы МЧС России.
"По прибытии установили, что горят мастерская и автомобили. Предварительно, площадь составляет 150 квадратных метров. На тушение поданы стволы", - проинформировали в ведомстве.
По данным МЧС, погибших нет. До прибытия экстренных служб эвакуирован один пострадавший.
На данный момент, пожар локализован, работа по ликвидации возгорания продолжается. МЧС России продолжает проливку территории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния