Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
Последствия непогоды в Сочи и Абхазии после ливней и подъема уровня рек
11:47 08.08.2025 (обновлено: 11:49 08.08.2025)
© Официальный канал администрации города СочиВ Сочи из-за ливней поднялся уровень воды в реках
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Сочи минувшей ночью поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков. В некоторых населенных пунктах подтопило придомовые участки, повалило деревья. Об этом сообщали в администрации города.
В предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной части – более 40, отметили власти.
"Локально на нескольких реках фиксировались подъемы уровня воды, для оповещения населения вблизи рек Лоо и Хобза утром были включены сирены. Уровни рек не достигли критических отметок", – сказано в сообщении.
В Лазаревском районе, в Вардане, наблюдалось кратковременное подтопление проезжей части и двух придомовых участков. После расчистки ливнестоков от нанесенного растительного мусора вода ушла самотеком, сообщили специалисты.
"Кроме того, упавшее утром дерево стало причиной затруднения движения транспорта на федеральной трассе в районе улицы Семашко. Дежурные бригады оперативно распилили его и освободили проезд. Сейчас все городские системы функционируют штатно. Пляжи будут работать по фактической погоде", – добавили в городской администрации.
Также стало известно, что в Рицинском нацпарке Абхазии сошел сель. ЧП произошло около Голубого озера. Движение на участке ограничено, пострадавших нет.
"Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии. ЧП произошло на 13-м км дороги около Голубого озера", – сказано в сообщении агентства "Спутник Ближнее зарубежье".
Кроме того, на границе Абхазии и России из берегов вышла река Псоу из-за сильных дождей. Пункт пропуска продолжает работу в обычном режиме, отметили в агентстве.
В Крыму из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение на 8 августа. Ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
