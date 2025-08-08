https://crimea.ria.ru/20250808/sel-v-abkhazii-i-rekordnye-osadki-v-sochi--posledstviya-silnykh-livney-1148578922.html

Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней

В Сочи минувшей ночью поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков. В некоторых населенных пунктах подтопило придомовые...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Сочи минувшей ночью поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков. В некоторых населенных пунктах подтопило придомовые участки, повалило деревья. Об этом сообщали в администрации города.В предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной части – более 40, отметили власти.В Лазаревском районе, в Вардане, наблюдалось кратковременное подтопление проезжей части и двух придомовых участков. После расчистки ливнестоков от нанесенного растительного мусора вода ушла самотеком, сообщили специалисты."Кроме того, упавшее утром дерево стало причиной затруднения движения транспорта на федеральной трассе в районе улицы Семашко. Дежурные бригады оперативно распилили его и освободили проезд. Сейчас все городские системы функционируют штатно. Пляжи будут работать по фактической погоде", – добавили в городской администрации.Также стало известно, что в Рицинском нацпарке Абхазии сошел сель. ЧП произошло около Голубого озера. Движение на участке ограничено, пострадавших нет.Кроме того, на границе Абхазии и России из берегов вышла река Псоу из-за сильных дождей. Пункт пропуска продолжает работу в обычном режиме, отметили в агентстве.В Крыму из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение на 8 августа. Ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

