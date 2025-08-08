Рейтинг@Mail.ru
Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней
В Сочи минувшей ночью поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков. В некоторых населенных пунктах подтопило придомовые... РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Сочи минувшей ночью поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков. В некоторых населенных пунктах подтопило придомовые участки, повалило деревья. Об этом сообщали в администрации города.В предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной части – более 40, отметили власти.В Лазаревском районе, в Вардане, наблюдалось кратковременное подтопление проезжей части и двух придомовых участков. После расчистки ливнестоков от нанесенного растительного мусора вода ушла самотеком, сообщили специалисты."Кроме того, упавшее утром дерево стало причиной затруднения движения транспорта на федеральной трассе в районе улицы Семашко. Дежурные бригады оперативно распилили его и освободили проезд. Сейчас все городские системы функционируют штатно. Пляжи будут работать по фактической погоде", – добавили в городской администрации.Также стало известно, что в Рицинском нацпарке Абхазии сошел сель. ЧП произошло около Голубого озера. Движение на участке ограничено, пострадавших нет.Кроме того, на границе Абхазии и России из берегов вышла река Псоу из-за сильных дождей. Пункт пропуска продолжает работу в обычном режиме, отметили в агентстве.В Крыму из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение на 8 августа. Ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
абхазия
кубань
краснодарский край
сочи, абхазия, погода, происшествия, наводнение, кубань, краснодарский край, видео
Сель в Абхазии и рекордные осадки в Сочи – последствия сильных ливней

Последствия непогоды в Сочи и Абхазии после ливней и подъема уровня рек

11:47 08.08.2025 (обновлено: 11:49 08.08.2025)
 
В Сочи из-за ливней поднялся уровень воды в реках
В Сочи из-за ливней поднялся уровень воды в реках
© Официальный канал администрации города Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Сочи минувшей ночью поднялся уровень воды в реках, в некоторых районах выпало до 95 миллиметров осадков. В некоторых населенных пунктах подтопило придомовые участки, повалило деревья. Об этом сообщали в администрации города.
В предгорьях Лазаревского района выпало до 95 мм осадков, в прибрежной части – более 40, отметили власти.

"Локально на нескольких реках фиксировались подъемы уровня воды, для оповещения населения вблизи рек Лоо и Хобза утром были включены сирены. Уровни рек не достигли критических отметок", – сказано в сообщении.

В Лазаревском районе, в Вардане, наблюдалось кратковременное подтопление проезжей части и двух придомовых участков. После расчистки ливнестоков от нанесенного растительного мусора вода ушла самотеком, сообщили специалисты.
Последствия непогоды в Сочи
Последствия непогоды в Сочи
1 из 3
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
© Официальный канал администрации города СочиПоследствия непогоды в Сочи
Последствия непогоды в Сочи
2 из 3
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
© Официальный канал администрации города СочиПоследствия непогоды в Сочи
Последствия непогоды в Сочи
3 из 3
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
1 из 3
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
2 из 3
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
3 из 3
Последствия непогоды в Сочи
© Официальный канал администрации города Сочи
"Кроме того, упавшее утром дерево стало причиной затруднения движения транспорта на федеральной трассе в районе улицы Семашко. Дежурные бригады оперативно распилили его и освободили проезд. Сейчас все городские системы функционируют штатно. Пляжи будут работать по фактической погоде", – добавили в городской администрации.
Также стало известно, что в Рицинском нацпарке Абхазии сошел сель. ЧП произошло около Голубого озера. Движение на участке ограничено, пострадавших нет.
"Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии. ЧП произошло на 13-м км дороги около Голубого озера", – сказано в сообщении агентства "Спутник Ближнее зарубежье".
Кроме того, на границе Абхазии и России из берегов вышла река Псоу из-за сильных дождей. Пункт пропуска продолжает работу в обычном режиме, отметили в агентстве.
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
1 из 2
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
© SputnikAbkhazia
© SputnikAbkhaziaСель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
2 из 2
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
© SputnikAbkhazia
1 из 2
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
© SputnikAbkhazia
2 из 2
Сель сошел в Рицинском нацпарке Абхазии
© SputnikAbkhazia
В Крыму из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение на 8 августа. Ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с.
Погода - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
09:16
В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
 
СочиАбхазияПогодаПроисшествияНаводнениеКубаньКраснодарский крайВидео
 
