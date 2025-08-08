https://crimea.ria.ru/20250808/pyat-poezdov-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1148575262.html
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".Время отставания - от получаса - до пяти часов. По данным на девять часов утра пятницы, от графика отстают следующие составы:- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов;- №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 4 часа;- №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 4,5 часов;- №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час;- №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 30 минут.При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.
09:41 08.08.2025 (обновлено: 09:50 08.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
Время отставания - от получаса - до пяти часов. По данным на девять часов утра пятницы, от графика отстают следующие составы:
- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов;
- №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 4 часа;
- №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 4,5 часов;
- №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час;
- №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 30 минут.
При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.
Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.
Накануне ночью поезда из Крыма также отставали
от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.
