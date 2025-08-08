Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250808/pyat-poezdov-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1148575262.html
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 08.08.2025
2025-08-08T09:41
2025-08-08T09:50
гранд сервис экспресс
поезд
крым
новости крыма
транспорт
железные дороги крыма
железная дорога
поезд "таврия"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139635322_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_168e88a4f9231a66a739ae46ce709b77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".Время отставания - от получаса - до пяти часов. По данным на девять часов утра пятницы, от графика отстают следующие составы:- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов;- №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 4 часа;- №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 4,5 часов;- №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час;- №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 30 минут.При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгодаПоезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на КубаниПоезда в Крым меняют маршруты и график
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0f/1139635322_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_b2e45457549cf7aef680443819d63e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, транспорт, железные дороги крыма, железная дорога, поезд "таврия"
Пять поездов из Крыма задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия" из Крыма задерживаются в пути

09:41 08.08.2025 (обновлено: 09:50 08.08.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".
Время отставания - от получаса - до пяти часов. По данным на девять часов утра пятницы, от графика отстают следующие составы:
- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов;
- №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 4 часа;
- №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 4,5 часов;
- №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час;
- №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 30 минут.
При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.
Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.
Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода
Поезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на Кубани
Поезда в Крым меняют маршруты и график
 
Гранд Сервис ЭкспрессПоездКрымНовости КрымаТранспортЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаПоезд "Таврия"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Пять поездов из Крыма задерживаются в пути
09:26Крымский мост: очередь выросла вдвое за два часа
09:16В Крыму и на Кубани засуха и ливни с градом
08:56Крым не дает Западу душить Россию в "объятиях анаконды"
08:32В Симферополе откроют отделение для оказания экстренной медпомощи
08:12Корабли России и Китая вышли в Японское море
07:41В Крыму птицеводов объединят в ассоциацию для прогресса в отрасли
07:168 беспилотников сбиты над Крымом
07:13Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
06:51Атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области - начался пожар
06:42Миру мур: ко Всемирному дню кошек
06:24150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России"
06:07Эвакуация людей и закрытый микрорайон – в Симферополе пройдут учения
00:01Где в Крыму в пятницу прольются грозовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 8 августа
23:53Контакт с Зеленским не обязателен – Трамп о встрече с Путиным
23:08Место встречи Путина и Трампа и задержка поездов в Крым – главное за день
22:54В Севастополе открывают первый эко-отель в заповедной зоне у моря
22:35Задержка поездов из Крыма – опаздывают пять составов
22:06Крымский мост – обстановка сейчас
Лента новостейМолния