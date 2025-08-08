https://crimea.ria.ru/20250808/pyat-poezdov-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-1148575262.html

Пять поездов из Крыма задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Пять поездов "Таврия" следованием из Крыма задерживаются в пути. Об этом сообщает пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс".Время отставания - от получаса - до пяти часов. По данным на девять часов утра пятницы, от графика отстают следующие составы:- №178 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 06.08, задержка 5 часов;- №174 Евпатория – Москва, отправлением 06.08, задержка 4 часа;- №92 Севастополь – Москва, отправлением 06.08, задержка 4,5 часов;- №98 Симферополь – Москва, отправлением 07.08, задержка 1 час;- №76 Симферополь – Омск, отправлением 07.08, задержка 30 минут.При этом, как отметили в компании, время задержки в пути может меняться.Пассажирам доступна питьевая вода в кулерах, также им по возможности предоставляется питание, особенно детям и маломобильным гражданам.Накануне ночью поезда из Крыма также отставали от графика, тогда время задержки составляло более пяти часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгодаПоезда в Крым задерживаются в пути из-за падения БПЛА на КубаниПоезда в Крым меняют маршруты и график

